Poľsko predlžuje hraničné kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou do apríla 2026 kvôli migrácii

VARŠAVA - Dočasné kontroly na poľských hraniciach s Nemeckom a Litvou sa predĺžili o šesť mesiacov na základe nového nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti v nedeľu. Informuje o tom správa agentúry PAP.
Predĺženie hraničných kontrol schválil v stredu minister vnútra Marcin Kierwiňski a v platnosti bude od 5. októbra 2025 do 4. apríla 2026. „Predlžujeme kontroly s cieľom dohliadať na migračnú trasu, ktorá vedie z pobaltských štátov cez Poľsko do západnej Európy,“ napísal Kierwiňski na platforme X. „Zadržiavame jednotlivcov, ktorí sa pokúšajú nelegálne prevádzať migrantov na Západ. Hlavným cieľom pohraničnej stráže je aj naďalej zabezpečovať integritu a ochranu hranice s Bieloruskom pred migračným tlakom,“ doplnil.
Poľsko opäť predĺžilo hraničné kontroly pre migráciu
Poľsko pôvodne zaviedlo náhodné hraničné kontroly pre nápor nelegálnej migrácie 7. júla, a to najskôr na 30 dní. Následne však rozhodlo o ich predĺžení do 4. októbra. Podľa nariadenia sú príslušníci pohraničnej stráže spolu s policajtmi a vojakmi oprávnení zastavovať vybrané vozidlá na kontrolu. Vláda tvrdí, že kontroly sú nevyhnutné na zvládnutie nekontrolovaných migračných tokov.
V súlade s Kódexom schengenských hraníc môžu členské štáty na hraniciach obnoviť kontroly až na šesť mesiacov v reakcii na vážne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Ak hrozba pretrváva, je možné predĺžiť platnosť opatrenia o ďalších šesť mesiacov. Celková dĺžka trvania nesmie presiahnuť dva roky a je potrebné o tom vopred informovať inštitúcie EÚ a ostatné členské štáty. Poľsko sa snaží zvládnuť nápor utečencov z Blízkeho východu a Afriky, ktorý pretrváva na poľsko-bieloruskej hranici od roku 2021.