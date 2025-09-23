Litva zmiernila pravidlá pre zostreľovanie dronov v jej vzdušnom priestore

VILNIUS - Litovský parlament v utorok schválil novelizáciu zákona, ktorá umožňuje armáde účinnejšie a rýchlejšie zakročiť proti dronom narušujúcim vzdušný priestor krajiny. Informuje agentúra DPA.
Pôjde o drony, ktoré predstavujú hrozbu pre Litvu ako členskú krajinu Európskej únie a NATO. Cieľom najnovšej zmeny zákona je reagovať na rastúci počet narušení vzdušného priestoru v regióne, uvádza sa vo vyhlásení litovského parlamentu. Novela umožňuje zostreliť drony, ktoré porušujú platné pravidlá v zakázaných alebo neprístupných zónach.
Doposiaľ mala armáda povolené zasahovať len proti lietajúcim objektom, ktoré boli použité ako zbraň, alebo proti tým, ktoré prenikli do zakázaných zón a ohrozili tým štátny majetok. DPA pripomína, že od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 do litovského vzdušného priestoru opakovane prenikali drony.