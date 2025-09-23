Gašpar ohrozuje bezpečnosť Slovenska, varuje SaS: Musí skončiť vo funkcii SIS

BRATISLAVA - Opozičná SaS považuje zotrvanie Pavla Gašpara na čele Slovenskej informačnej služby (SIS) za neakceptovateľné. Jeho pôsobenie podľa SaS ohrozuje bezpečnosť Slovenska a degraduje dôveryhodnosť tajnej služby doma aj v zahraničí.
Gašpar nezvláda bremeno SIS
„Pavol Gašpar každým dňom ukazuje, že nikdy nebol pripravený na to, aby zobral bremeno takejto významnej funkcie. A treba si pripomínať, že my tu teraz nie sme v nejakých pokojných mierových časoch. Máme vojnu rovno vedľa v susednej krajine na Ukrajine, do Poľska lietajú ruské drony, narúša sa vzdušný priestor u našich partnerov v rámci Severoatlantického paktu a treba v tomto celom vnímať, kde je Slovenská republika,“ vyhlásila na utorkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
Kolíková pochybuje o tom, že šéf slovenskej tajnej služby má dôveru u svojich zahraničných partnerov. Vyčíta mu aj okolnosti jeho dopravnej nehody a najnovšie informácie o tom, že by jeho diplomová práca mala byť plagiátom. Pripomenula tiež, že riaditeľ SIS mal vynášať tajné informácie v rámci rodiny.
Diplomová práca pod paľbou obvinení z plagiátu
Denník Sme zverejnil informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Gašpar vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.