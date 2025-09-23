Nemecko v plnej pohotovosti: Armáda vydala desivé varovanie! Pripravte sa na vojnu a ranených vojakov

BERLÍN - Nemecké ozbrojené sily sa pripravujú na ošetrenie až 1000 ranených vojakov denne v prípade konfliktu medzi Ruskom a NATO. Agentúre Reuters to povedal vrchný lekár nemeckej armády Ralf Hoffmann.
Hoffmann uviedol, že počet zranených vojakov v potenciálnom konflikte by závisel od intenzity bojov a od toho, ktoré vojenské jednotky by boli zapojené. "Realisticky hovoríme o čísle okolo 1000 zranených vojakov denne," povedal v rozhovore s Reuters.
Armádny lekár sa tak vyjadril uprostred dlhodobých varovaní Severoatlantickej aliancie, že Moskva by mohla byť schopná začať útok na ňu od roku 2029. Moskva popiera, že by sa pripravovala na vojnu so západnou obrannou alianciou, no nedávne prípady narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO zosilneli obavy z eskalácie.
Európske armády, vrátane ich zdravotníckych služieb, zintenzívnili prípravy na potenciálny konflikt s Moskvou v dôsledku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, čo je najväčší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Povaha vojny sa zmenila, tvrdí lekár
Aj Nemecko neustále prispôsobuje svoj zdravotnícky výcvik a zahŕňa doň skúsenosti z vojny na Ukrajine. "Povaha vojny sa na Ukrajine dramaticky zmenila," upozornil Hoffmann s odvolaním sa na posun od strelných zranení k zraneniam od explózií a popáleninám spôsobených napríklad dronmi.
Ukrajinskí vojaci opisujú koridor zamorenia dronmi, ktorý sa tiahne asi desať kilometrov po oboch stranách frontovej línie, ako "zónu smrti", pretože diaľkovo riadené bezpilotné lietadlá nasadené oboma stranami dokážu ciele rýchlo odhaliť a neutralizovať nepriateľa. "Ukrajinci často nemôžu svojich zranených evakuovať dostatočne rýchlo, pretože drony bzučia všade nad hlavou," povedal Hoffmann. Úlohou lekárov preto je dlhodobo stabilizovať zranených vojakov na frontovej línii - niekedy aj na niekoľko hodín.
Hoffmann uviedol, že pre zranených vojakov treba zabezpečiť flexibilné možnosti prepravy. Ukrajina podľa neho využíva nemocničné vlaky. Z tohto dôvodu nemecká armáda zvažuje obstaranie nemocničných vlakov a autobusov a rozšírenie možností leteckej zdravotnej evakuácie.
Zranenia by podstúpili počiatočné ošetrenie na frontovej línii a potom by boli prevezení do Nemecka na ošetrenie prevažne v civilných nemocniciach, dodal Hoffmann. Podľa jeho odhadov by na to bolo potrebné vyhradiť približne 15-tisic nemocničných lôžok z celkových až 440-tisíc, ktoré tvoria kapacitu nemeckých nemocníc. Taktiež zdravotnícka služba nemeckej armády s terajšími 15-tisíc členmi bude rozšírená, aby vyhovela budúcim požiadavkám, dodal Hoffmann.