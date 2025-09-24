Útok na Trumpovu helikoptéru: Prezident v ohrození! Objavili sa nové desivé podrobnosti o incidente

WASHINGTON - Pri štarte amerického prezidentského vrtuľníka došlo k incidentu, ktorý ohrozil bezpečnosť šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a posádky. Páchateľ bol zadržaný. Jeho správanie však vyvoláva otázky.
Ako to zachytil príslušník Secret Service
Secret Service v dokumentoch uvádza, že príslušník Diego Santiago si všimol muža, ktorý sa pohyboval pri trase odletu, bol bez trička a správal sa rozrušene. Podľa svedka muž najprv namieril lúč smerom k príslušníkovi, potom smerom k vrtuľníku — po čom ho polícia zadržala na mieste. V spisoch sa tiež spomína, že pri prehliadke našli laserové zariadenie a malý nôž. Tieto okolnosti popisujú viaceré médiá vrátane Politico a CBS News.
Vyjadrenia podozrivého a priebeh zadržania
Po zadržaní mal obvinený podľa spisov pripomínať, že sa chce ospravedlniť prezidentovi — opakovane vraj hovoril, že sa musí ospravedlniť Donaldovi Trumpovi. Tieto výroky sú uvedené v prepisoch zadržania, ktoré citujú viaceré zdroje. Obvinený vo výpovedi priznal, že laser používal často a že netušil, že namierenie na lietadlo či vrtuľník môže byť trestným činom.
Právne zaradenie a riziká
Podľa portálu Newsweek obvinili muža na federálnej úrovni podľa paragrafu, ktorý postihuje cielene namierenie laseru na letové stroje v osobitnom federálnom priestore. Takýto čin môže ohroziť pilotov — najmä v kritických fázach letu — a preto je v USA trestaný prísne. Agentúra AP uvádza, že za tento delikt hrozí trest až do výšky päť rokov väzenia.
Prečo sú takéto útoky nebezpečné
Odborníci opakovane upozorňujú, že laserový lúč môže spôsobovať dočasné oslepenie alebo dezorientáciu pilota, čo je mimoriadne rizikové počas štartu alebo pristátia, keď je priestor s inými vrtuľníkmi a lietadlami stiesnený. V prípade Marine One ide o obzvlášť citlivú situáciu vzhľadom na prítomnosť dôležitej osoby na palube a blízkosť ďalších lietadiel.