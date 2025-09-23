Trump varoval tehotné ženy pred paracetamolom, liek spojil s autizmom u detí: Britskí experti výrok odsúdili

WASHINGTON - Donald Trump v pondelok dôrazne neodporučil tehotným ženám užívať paracetamol a tento liek proti horúčke a bolesti spojil s vysokým rizikom autizmu u detí. ČTK o tom informovala hovorkyňa vlády Silvia Glendová. Možnú súvislosť s autizmom môže mať podľa Trumpa tiež očkovanie.
"Neberte ho" a "nedávajte ho svojmu dieťaťu", povedal Trump s odvolaním sa na liek paracetamol na tlačovej konferencii v Bielom dome venovanej autizmu, ktorý je podľa AFP jednou z jeho veľkých tém. "Podľa jednej zvesti - a neviem či je to pravda - vraj na Kube nemajú paracetamol, pretože si ho nemôžu dovoliť. No a tam takmer nemajú autizmus," dodal americký prezident.
Paracetamol, v USA známy pod obchodným názvom Tylenol, lekári tehotným odporúčajú pri bolestiach či horúčke, pretože iné lieky, napríklad aspirín alebo ibuprofén, môžu mať v tehotenstve, najmä v jeho závere, nepriaznivé vedľajšie účinky.
Podľa odborníkov nie je riziko autizmu u dieťaťa v dôsledku užívania paracetamolu matkou v tehotenstve preukázané. Niektoré štúdie síce poukázali na možnú súvislosť, iné ju ale naopak vylúčili. Trumpovo tvrdenie vychádza z "nesprávnej analýzy" už publikovaných štúdií, povedal v rozhovore s AFP David Mandell, profesor psychiatrie na Pensylvánskej univerzite a odborník na autizmus.
Autizmus, zložitá neurovývojová porucha so širokým spektrom prejavov, je predmetom skúmania už desiatky rokov. Trumpova administratíva však začiatkom roka sľúbila, že urýchlene odhalí príčiny toho, čo označuje za "epidémiu autizmu" v Spojených štátoch.
Hoci počet diagnostikovaných prípadov autizmu v USA v posledných desaťročiach vzrástol, mnoho vedcov odmieta, že by išlo o epidémiu, a poukazuje na zlepšenie diagnostických metód. Vedci doteraz pri autizme preukázali okrem iného významnú úlohu genetiky, vplyv ale môže mať tiež užívanie určitých liekov počas tehotenstva, napríklad antiepileptika Depakine.
Očkovanie medzi týmito faktormi podľa doterajších vedeckých poznatkov nefiguruje. Napriek tomu sa mu Trump na tlačovej konferencii dlho venoval a vyzval na zmenu detského očkovacieho kalendára. Uviedol, že ľudia, ktorí sa nenechávajú očkovať a neužívajú lieky, autizmus nemajú.
"Otázku vakcín pozorne skúmame," povedal na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší. Od jeho nástupu do čela rezortu zdravotníctva sa špekuluje o tom, že ministerstvo začne spájať autizmus s vakcínami. To je súvislosť, na ktorú Kennedy pravidelne odkazuje, hoci vedecké štúdie desiatky rokov túto teóriu vyvracali.
Britskí experti odsúdili Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu
Tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom u dieťaťa existuje súvislosť, vyvolalo kritiku britských odborníkov. Trump vo svojom vyhlásení v pondelok odporučil, aby sa Tylenol počas tehotenstva neužíval a vyjadril aj nepodložené obavy z očkovania.
Ako informovala agentúra DPA, britskí vedci upozorňujú, že paracetamol je bezpečný a jeho používanie počas tehotenstva matky jej dieťaťu neškodí. Štúdia zo Švédska vychádzajúca z dát 2,4 milióna pôrodov nezistila súvislosť medzi expozíciou paracetamolu a autizmom, ADHD či mentálnym postihnutím. Autizmus podľa odborníkov vzniká kombináciou genetických a iných faktorov, a obavy z paracetamolu by nemali odradiť ženy od potrebnej starostlivosti.
Web britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) uvádza, že „paracetamol je prvou voľbou lieku proti bolesti počas tehotenstva. Bežne sa užíva a dieťaťu neškodí.“ Profesor Dimitrios Siassakos z University College London doplnil, že autizmus je výsledkom viacerých faktorov, najmä genetických predispozícií a prípadného nedostatku kyslíka pri pôrode. „Akékoľvek zdanie zvýšeného rizika v dôsledku paracetamolu sa pri zohľadnení rodinnej anamnézy stratí,“ uviedol.
Mel Merrittová z britskej Národnej spoločnosti pre autizmus varovala, že dezinformácie prezidenta Trumpa a ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho ml. ohrozujú desiatky rokov výskumu a môžu vyvolať strach a stigmatizáciu rodín s autistickými deťmi. Odporučila hľadať informácie o autizme len na dôveryhodných weboch, napríklad NHS alebo Národnej spoločnosti pre autizmus.
DPA tiež informovala, že v štúdii fakulty verejného zdravia Harvardovej univerzity a Lekárskej fakulty Mount Sinai z augusta tohto roku sa píše, že expozícia acetaminofénu (Tylenolu) počas tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko neurovývojových porúch vrátane autizmu a ADHD. Vedci však zároveň zdôraznili, že tento liek je dôležitý pri liečbe horúčky a bolesti u matiek, pričom dodali, že tieto príznaky by mohli ohroziť aj plod v maternici.
Odborníci upozorňujú, že nárast diagnostikovaných prípadov autizmu v USA je spôsobený najmä novou definíciou tejto poruchy, ktorá zahŕňa aj miernejšie prejavy na autistickom spektre, a zlepšenou diagnostikou.