Maďarský vrtuľník zlyhal vo vzduchu: Pilotom sa podarilo núdzovo pristáť, nikto sa nezranil

BUDAPEŠŤ - Vrtuľník 86. vrtuľníkovej brigády Józsefa Kissa maďarských ozbrojených síl v piatok núdzovo pristál neďaleko vojenskej základne v západomaďarskej Pápe. Podľa armádnej stránky honvedelem.hu posádka tak musela urobiť pre poruchu motora. Vrtuľník bezpečne pristál, nikto nebol zranený, informuje spravodajca v Budapešti.
„Vrtuľník Airbus Helicopters H225M plnil úlohy na základni v Pápe v rámci medzinárodného vojenského cvičenia Adaptive Hussars 2025. Začiatkom týždňa tam bolo premiestnených vyše 300 vojakov a dve desiatky kusov vojenskej techniky z vrtuľníkovej brigády v Szolnoku,“ uviedol generálny štáb maďarských ozbrojených síl.
Vrtuľník smeroval v piatok popoludní z Pápy späť na základňu v Szolnoku, pričom mu zlyhal motor. „Piloti pristáli s vrtuľníkom s číslom 74 niekoľko minút po vzlete medzi obcami Adásztevel a Nagytevel mimo obytnej zóny, jeden kilometer od diaľnice,“ spresnila armáda. Posádka sa počas núdzového pristátia nezranila a ani stroj nebol poškodený. Na miesto nehody bol vyslaný technický tím zo Szolnoku a vojaci zabezpečili miesto až do jeho príchodu.