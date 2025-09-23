Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

V utorok sa začne všeobecná rozprava 80. Valného zhromaždenia OSN

Sídlo Organizácie Spojených národov
Sídlo Organizácie Spojených národov (Zdroj: SITA/AP Photo/Angelina Katsanis)
TASR

NEW YORK - V utorok sa lídri celého sveta zídu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku. S príhovormi počas týždňovej všeobecnej rozpravy vystúpia predstavitelia OSN, lídri 193 členských štátov, dvoch pozorovateľských členov, ako aj Európskej únie. Téma tohtoročnej rozpravy bude zameraná na 80. výročie vzniku OSN a na spoločné úspechy jej členov v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv. Informuje Reuters.

V poradí 80. zasadnutie Valného zhromaždenia sa oficiálne začalo už 9. septembra a najbližší rok ho povedie bývalá ministerka zahraničných vecí Nemecka Annalena Baerbocková, ktorá na predsedníckej pozícii vystriedala Kamerunčana Philémona Yanga.

Ako prvý svetový líder v pléne VZ OSN počas všeobecnej rozpravy v utorok vystúpi brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Brazílsky prezident vystupuje tradične ako prvý, keďže po vzniku OSN Brazília prebrala iniciatívu, kým zástupcovia ostatných krajín váhali. Ako druhý sa medzinárodnému spoločenstvu prihovorí prezident hostiteľskej krajiny - Spojených štátov. Po piatich rokoch sa tejto úlohy opäť chopí Donald Trump.

Po prvých dvoch rečníkoch vystúpia lídri na základe protokolárneho poradia, najskôr hlavy štátov, potom viceprezidenti alebo následníci trónov. Po nich budú nasledovať šéfovia vlád, ministri alebo iní členovia delegácií. Lídrom je odporúčané, aby rečnili 15 minút, avšak limit nie je pevne stanovený. Najdlhšie v histórii OSN rečnil kubánsky líder Fidel Castro v roku 1960, a to až štyri a pol hodiny.

Lídri sa budú okrem stanovenej témy venovať aj aktuálnym otázkam

Okrem stanovej témy VZ OSN sa od lídrov očakáva, že sa v príhovoroch budú venovať množstvu aktuálnych otázok. Jednou z popredných tém podľa Reuters bude vojna v Pásme Gazy, ktorá trvá už takmer dva roky. Rozprava sa zároveň uskutoční krátko po tom, čo Británia, Portugalsko, Kanada a Austrália v nedeľu a Francúzsko v pondelok uznali Palestínsky štát.

Diskutovanou otázkou bude aj Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenskyj sa v New Yorku podľa Reuters bude usilovať získať dodatočnú podporu svetových lídrov v obrane proti ruskej agresii. Jeho vystúpenie je naplánované na stredu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa plénu prihovorí v sobotu.

Očakávať je možné rokovania medzi Iránom a západnými mocnosťami, keďže pre nedodržiavanie jadrovej dohody z roku 2015 BR OSN hlasovala proti trvalému zrušeniu sankcií voči Iránu. Na Teherán tak budú od 28. septembra opäť uvalené rozsiahle sankcie OSN.

Sýria sa pridala k rokovaniu

Z dlhoročnej medzinárodnej izolácie sa na tohtoročnom VZ OSN vymaní Sýria. Do New Yorku už pricestoval prezident krajiny Ahmad Šara, ktorého povstalecké islamistické sily v decembri minulého roka zvrhli dlhoročného diktátora Bašára Asada. Pôjde o prvé vystúpenie sýrskeho prezidenta v OSN od roku 1967 a úplne prvé na úvodnom zasadnutí.

Slovensko bude na pôde OSN prezentovať prezident Peter Pellegrini. Jeho vystúpenie je naplánované na stredu podvečer miestneho času. Prezident sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní aj na 5. summite Krymskej platformy a na recepcii organizovanej americkým prezidentom. Rokovať bude s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom či s predsedníčkou VZ OSN Baerbockovou. Súčasťou slovenskej delegácie je minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Okrem spomenutých tém sa bude tohtoročné zasadnutie VZ OSN venovať aj klimatickým zmenám, ženským právam alebo vojne v Sudáne. Diplomati tiež pravdepodobne povedú diskusie o novom generálnom tajomníkovi, keďže Guterresovi uplynie druhý päťročný mandát na konci budúceho roka.

