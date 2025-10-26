Obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi! Sudánske Sily rýchlej podpory to tvrdia

CHARTÚM - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v nedeľu oznámili, že obsadili veliteľstvo armády v meste al-Fášir, poslednom veľkom meste v rozsiahlom západosudánskom regióne Dárfúr, ktoré obliehajú od mája 2024. Informuje správa agentúry AFP.
RSF tvrdia, že „oslobodili Šiestu divíziu... a zlomili chrbticu Islamskej armády“, čím mali na mysli národnú armádu, s ktorou vedú boje od apríla 2023. Podľa agentúry AFP nebolo možné informáciu o prevzatí veliteľstva armády jednotkami RSF nezávisle overiť. Armáda a jej spojenecké sily na žiadosti o komentár nereagovali. Vo vyhlásení aktivisti z Hnutia odporu obvinili RSF z „narastajúcej mediálnej dezinformačnej kampane“ zameranej na podkopanie morálky a naznačili, že „vstup do veliteľstva divízie by znamenal pád al-Fáširu“. Skupina tiež uviedla, že obyvatelia mesta stále „odolávajú teroristickým milíciám“.
RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky
Od augusta RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky na al-Fášir, ktorý obliehajú už vyše 18 mesiacov. V uplynulých týždňoch skupina obsadili niekoľko častí mesta a prepadli neďaleké utečenecké tábory, čím oslabili posledné obranné pozície armády. Ak sa informácia o obsadení potvrdí, RSF by získali kontrolu nad všetkými piatimi hlavnými mestami rozsiahlej oblasti Dárfúru, kde polovojenská skupina zriadila paralelnú správu.
Analytici tiež tvrdia, že postup RSF by mohol viesť k faktickému rozdeleniu Sudánu, pričom armáda by kontrolovala sever, východ a stred, zatiaľ čo RSF by dominovali v Dárfúre a južných oblastiach. RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.