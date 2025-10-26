Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi! Sudánske Sily rýchlej podpory to tvrdia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CHARTÚM - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v nedeľu oznámili, že obsadili veliteľstvo armády v meste al-Fášir, poslednom veľkom meste v rozsiahlom západosudánskom regióne Dárfúr, ktoré obliehajú od mája 2024. Informuje správa agentúry AFP.

RSF tvrdia, že „oslobodili Šiestu divíziu... a zlomili chrbticu Islamskej armády“, čím mali na mysli národnú armádu, s ktorou vedú boje od apríla 2023. Podľa agentúry AFP nebolo možné informáciu o prevzatí veliteľstva armády jednotkami RSF nezávisle overiť. Armáda a jej spojenecké sily na žiadosti o komentár nereagovali. Vo vyhlásení aktivisti z Hnutia odporu obvinili RSF z „narastajúcej mediálnej dezinformačnej kampane“ zameranej na podkopanie morálky a naznačili, že „vstup do veliteľstva divízie by znamenal pád al-Fáširu“. Skupina tiež uviedla, že obyvatelia mesta stále „odolávajú teroristickým milíciám“.

RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky

Od augusta RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky na al-Fášir, ktorý obliehajú už vyše 18 mesiacov. V uplynulých týždňoch skupina obsadili niekoľko častí mesta a prepadli neďaleké utečenecké tábory, čím oslabili posledné obranné pozície armády. Ak sa informácia o obsadení potvrdí, RSF by získali kontrolu nad všetkými piatimi hlavnými mestami rozsiahlej oblasti Dárfúru, kde polovojenská skupina zriadila paralelnú správu.

Analytici tiež tvrdia, že postup RSF by mohol viesť k faktickému rozdeleniu Sudánu, pričom armáda by kontrolovala sever, východ a stred, zatiaľ čo RSF by dominovali v Dárfúre a južných oblastiach. RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.

Viac o téme: VojnaArmádaSudán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Masaker v Sudáne: Desiatky
Masaker v Sudáne: Desiatky nevinných civilistov zahynuli pri útoku na centrum pre vysídlené osoby
Zahraničné
Ilustračné foto
Novým slovenským veľvyslancom v Keni sa stal diplomat Maroš Mitrík
Domáce
Generálny tajomník OSN António
Guterres otvoril rozpravu Valného zhromaždenia OSN kritikou škrtov v rámci humanitárnej pomoci
Zahraničné
Sídlo Organizácie Spojených národov
V utorok sa začne všeobecná rozprava 80. Valného zhromaždenia OSN
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

More, pamiatky aj tradičný život: Na severe Kréty zažijete všetko
More, pamiatky aj tradičný život: Na severe Kréty zažijete všetko
Cestovanie
Mirka Luberdová si nemyslí, že je dokonalá mama: Pri deťoch jej občas UŠLA ruka!
Mirka Luberdová si nemyslí, že je dokonalá mama: Pri deťoch jej občas UŠLA ruka!
Prominenti
Tréner Patrioti Levice Michal Madzin po triumfe na palubovke Nitry
Tréner Patrioti Levice Michal Madzin po triumfe na palubovke Nitry
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Tragická nehoda na východe!
Tragická nehoda na východe! Vodičovi zrejme prišlo zle: Zrážka s autom, v ktorom sa viezla mamička s deťmi
Domáce
Problém dnešnej doby: Mladí
Problém dnešnej doby: Mladí vyrastajú v digitálnom svete, čelia tak tlaku
Domáce
undefined
V TEJTO časti Slovenska budú platiť výstrahy pred vetrom na horách
Domáce
Opozičné strany podľa Šimečku dokážu vytvoriť stabilnú vládu a vrátiť Slovensko späť do Európy
Opozičné strany podľa Šimečku dokážu vytvoriť stabilnú vládu a vrátiť Slovensko späť do Európy
Bratislava

Zahraničné

Archeológovia skúmajú sovietske gulagy
Archeológovia skúmajú sovietske gulagy v Kazachstane, trpeli tam aj Česi a Slováci
dromedar.sk
Strany ANO a SPD
Strany ANO a SPD tvrdia, že do programu presadili väčšinu svojich sľubov
Zahraničné
Obsadili veliteľstvo armády v
Obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi! Sudánske Sily rýchlej podpory to tvrdia
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová vyzvala na zmenu: Európa sa musí vymaniť zo závislosti od Číny
Zahraničné

Prominenti

Krásna herečka PORODILA: Piate
Krásna herečka PORODILA: Piate dieťa a... Opäť CHLAPČEK!
Zahraniční prominenti
Štepán z Básnikov zmenený
Štepán z Básnikov zmenený na NEPOZNANIE: Výrazne schudol... Stráca sa pred očami!
Domáci prominenti
Mirka Luberdová
Luberdová priznala, že pri deťoch jej občas UŠLA ruka: Nad jej slovami o fyzických trestoch sa zamyslíte
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! Katy Perry
Je to OFICIÁLNE! Katy Perry viac nie je single: S novou láskou PRVÝKRÁT v spoločnosti!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žiarlivý labrador dotrhal na
Najlenivejší pes na svete? Mysleli si, že oslepol: Keď veterinár zistil pravdu, celý útulok vybuchol smiechom!
Zaujímavosti
Pacientka hrala na klarinet
Neuveriteľný moment z operačnej sály: Žena hrala na klarinet s otvorenou lebkou! Lekári hovoria o ZÁZRAKU
Zaujímavosti
Koniec mýtu o utorkových
Koniec mýtu o utorkových letenkách: Toto je skutočný spôsob, ako ušetríte
dromedar.sk
Slepý podvodník? Taliansky senior
Slepý podvodník? Taliansky senior predstieral slepotu pol storočia a vysával štátne peniaze! Čo ho teraz čaká?
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?

Šport

HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen: Online prenos z 15. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen: Online prenos z 15. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava: Online prenos z 12. kola Niké ligy
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava: Online prenos z 12. kola Niké ligy
Niké liga
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Andreas Žampa potešil slovenských fanúšikov bodovým ziskom: Obrovský slalom korisťou Odermatta
Lyžovanie
VIDEO Slafkovský režíroval obrat: Slovenský útočník bol hviezdou zápasu, Fehérváry zažil debakel
VIDEO Slafkovský režíroval obrat: Slovenský útočník bol hviezdou zápasu, Fehérváry zažil debakel
NHL

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Technológie

Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Bezpečnosť
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Správy
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Správy
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Správy

Bývanie

Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!

Pre kutilov

Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Partnerské vzťahy
Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická nehoda na východe!
Domáce
Tragická nehoda na východe! Vodičovi zrejme prišlo zle: Zrážka s autom, v ktorom sa viezla mamička s deťmi
Slováci prehovorili o svojej
Domáce
Slováci prehovorili o svojej finančnej situácii: Tvrdé porovnanie so zvyškom EÚ! Sami sme sa zhodili
Andrej Danko (SNS)
Domáce
SNS pokračuje vo vojne proti Huliakovmu zákonu: Najskôr sa obrátila na prezidenta, TERAZ prezradila ďalšie kroky
AKTUÁLNE Vysoké Tatry ochromila
Domáce
AKTUÁLNE Vysoké Tatry ochromila vážna nehoda: Zrážka dvoch áut a autobusu!

Ďalšie zo Zoznamu