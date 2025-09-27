Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Zelenskyj ponúka riešenie: Ukrajina pomôže Maďarsku a Slovensku s alternatívnymi zdrojmi energie

KYJEV - Ukrajina je pripravená pomôcť Maďarsku a Slovensku, ktoré naďalej nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska, s ich dodávkami z alternatívnych zdrojov. Na sobotňajšom brífingu v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje portál Ukrajinska pravda.

Zelenskyj a Fico plánujú spoločné rokovanie vlád

Zelenskyj poznamenal, že so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) sa na nedávnom stretnutí dohodol na usporiadaní spoločného zasadnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v októbri, kde Kyjev ponúkne primeranú podporu.

„Na Slovensku sa uskutoční rokovanie vlád, kde Ukrajina môže predložiť a aj predloží alternatívne kroky energetickej podpory. Ale iba, ak sa to nebude týkať ruskej ropy a ruského plynu,“ povedal Zelenskyj.

Diskusia s Maďarskom zatiaľ stagnuje

Dodal, že o tejto otázke by sa dalo diskutovať aj s Maďarskom. „Nepodnikli však žiadne kroky. Okrem niektorých signálov v médiách, ktoré určite nie sú na podporu Ukrajiny, som nič iné nepočul,“ konštatoval Zelenskyj.

Trump vyzýva Európu na zrieknutie ruskej energie

Americký prezident Donald Trump vo svojom utorňajšom (23. 9.) prejave vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN zopakoval svoje očakávania, že Európa by sa mala čo najrýchlejšie vzdať využívania energetických nosičov z Ruska, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, pretože tým „financuje vojnu proti sebe samej“.

Trump a maďarský premiér Viktor Orbán následne o tejto téme hovorili telefonicky. Orbán po tomto rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že prerušenie dodávok ruskej ropy a plynu cez potrubia by mohlo „zničiť maďarskú ekonomiku“, keďže Maďarsko je vnútrozemský štát. Tvrdil tiež, že by to okamžite viedlo k štvorpercentnému poklesu hospodárskej produkcie Maďarska.

