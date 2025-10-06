Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

Ruský azyl už nie je pre Asada bezpečný: Bývalého vládcu Sýrie sa pokúsili OTRÁVIŤ! Prežil len zázrakom

Bývalý sýrsky prezident Bašár al-Asad.
Bývalý sýrsky prezident Bašár al-Asad. (Zdroj: SITA/AP/Darko Vojinovic)
MOSKVA – Sýrsky vládca, za pôsobenie ktorého vypukla v krajine občianska vojna, musel napokon svoju vlasť opustiť a stiahnuť sa do azylu. Ten mu ponúkol ruský prezident Vladimir Putin. Bašar Asad sa však na vlastnej koži presvedčil, že ešte aj v azyle mu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Bývalý sýrsky prezident prežil len zázrakom pokus o otrávenie.

Sýrsky exprezident Bašár al-Asad bol pre eskalujúcu situáciu nútený opustiť svoju vlasť a hľadať útočisko v azyle. V Sýrii sa v tom čase dostala k moci radikálna povstalecká skupina Haját Tahrir al-Sham.

Dlhoročný ruský prezident Vladimir Putin, s ktorým mal Asad vždy nadmieru dobré vzťahy, mu napokon zabezpečil azyl.  Asada však museli v Moskve hospitalizovať. Ako uvádza Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), bývalého sýrskeho prezidenta sa niekto pokúsil v Rusku otráviť. 

Otráviť ho mali v jeho vile 

Sýrsky exprezident mal byť dňa 20. septembra prevezený do nemocnice v kritickom stave. Na lôžku zostal celých deväť dní. Následne ho prepustili do domácej starostlivosti. Z oficiálnych informácií je známe, že k pokusu o otrávenie došlo v jeho terajšej vile neďaleko Moskvy. Celý pozemok aj vnútorné priestory však majú byť pod drobnohľadom ruských úradov. Napriek tomu Asad takmer prišiel o život. V súčasnosti má byť ešte zoslabnutý, pričom problém mu robí aj bežný pohyb, ako chôdza alebo pohyb rúk pri jedle. 

Obvinenie

V správe SOHR sa uvádza, že sa nevie, či išlo o cielený zločin, alebo nešťastnú zhodu okolností. Predpokladá sa však, že to nebola klasická otrava jedlom, píše New York Post.  Asada priviezli na pohotovosť súkromnej nemocnice na predmestí Moskvy vo veľmi kritickom stave. Odtiaľ išiel rovno na Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Podľa SOHR nesie veľkú mieru zodpovednosti za stav exprezidenta práve ruská vláda, pretože bol otrávený v dome, ktorý má pod drobnohľadom. Kremeľ sa k situácii zatiaľ nevyjadril. 

Analytici dokonca pracujú s teóriou, že tento pokus o otrávenie len mal vyzerať ako zo strany vlády, čo by následne hovorilo o prezidentovi Putinovi, že v Rusku nie je schopný poskytnúť bezpečný azyl. 

