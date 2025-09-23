Francúzsko uznalo Palestínsky štát: Španielsko chce, aby sa stal členom OSN

NEW YORK - Palestínska samospráva privítala oficiálne oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o uznaní Palestínskeho štátu Francúzskom a označila ho za „historické a odvážne“ rozhodnutie. V noci na utorok o tom informoval denník L'Orient-Le Jour.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí považuje tento krok Francúzska za „historické a odvážne rozhodnutie v súlade s medzinárodným právom a rezolúciami Organizácie Spojených národov, čím podporuje úsilie o dosiahnutie mieru a implementáciu riešenia dvoch štátov“.
Ministerstvo tiež ocenilo „priekopnícku úlohu, ktorú zohralo Francúzsko a prezident Macron pri povzbudzovaní mnohých štátov“, aby pokračovali v rovnakom uznaní. Podporu „štátnosti pre Palestínčanov“ vyjadril v pondelok aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý zdôraznil, že ide o ich právo, nie odmenu.
Guterres to uviedol v pondelok vo svojom prejave na konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN.
„Riešenie (v podobe existencie) dvoch štátov, založené na hraniciach spred roku 1967 – s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov – je jediným východiskom z tohto zlého sna,“ vyhlásil Guterres v príhovore nadväzujúcom na prejav prezidenta Macrona. Guterres v ňom zdôraznil, že „nič nemôže ospravedlniť kolektívny trest uvalený na obyvateľov Gazy a ani žiadnu formu etnických čistiek.“
Šéf OSN súčasne vyjadril „sklamanie“ v súvislosti s rozhodnutím USA zabrániť vedeniu Palestínskej samosprávy zúčastniť sa na konferencii o dvojštátnom riešení v New Yorku. Abbás v dôsledku toho predniesol svoj prejav prostredníctvom videokonferencie.
Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý je ostrým kritikom vojny vedenej Izraelom v palestínskom Pásme Gazy, v pondelok po spomínanej konferencii vyzval na prijatie Palestínskeho štátu do OSN. „Táto konferencia predstavuje míľnik, ale nie je to koniec cesty. Je to len začiatok,“ povedal Sánchez s tým, že „štát Palestína musí byť členom“ OSN.
Palestína nie je plnoprávnym členom OSN, od roku 2012 má štatút nečlenského pozorovateľa: môže účastniť sa na zasadnutiach OSN a vystupovať, ale nemá hlasovacie právo ako členské štáty. Tento štatút umožnil Palestíne napríklad prezentovať svoje postoje, podpísať niektoré medzinárodné zmluvy a byť členom rôznych agentúr OSN.
Francúzsko uznalo Štát Palestína, tento krok má podľa Macrona viesť k mieru
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes oznámil, že jeho krajina oficiálne uznala Štát Palestína. Krok má podľa neho viesť k mieru medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi, uviedla agentúra AFP. Rovnaký krok dnes urobili aj Belgicko a Monako, ďalšie krajiny sa k nemu chystajú. Palestínska autonómia označila Macronovo rozhodnutie za historické a odvážne, privítal ho aj generálny tajomník OSN António Guterres.
"Leží na nás historická zodpovednosť. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zachovali možnosť riešenia dvoch štátov, Izraela a Palestíny, žijúcich vedľa seba v mieri a bezpečí," povedal Macron pri prejave na konferencii o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorú na okraj Valného zhromaždenia OSN organizuje Francúzsko spoločne so Saudskou Arábiou.
Macron doplnil, že nadišiel čas na oslobodenie všetkých rukojemníkov, ktorých drží hnutie Hamas, a zároveň čas na ukončenie vojny, bombardovanie Pásma Gazy, zabíjanie civilistov a ich núteného vysídľovania. Francúzsky prezident tiež zdôraznil, že vznik francúzskej ambasády v Palestíne je podmienený prepustením rukojemníkov a dosiahnutím prímeria v Gaze.
Francúzsko nie je jediný štát, ktorý v posledných dňoch uznal Štát Palestína. K rovnakému kroku pristúpili v nedeľu Británia, Austrália, Kanada a Portugalsko. Ich rozhodnutie odsúdil Izrael a Spojené štáty.
Dnes skupinu krajín uznávajúcich palestínsky štát rozšírili aj Monako a Belgicko. Na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN to oznámili monacký princ Albert II. a belgický premiér Bart De Wever. Podľa Macrona majú dnes rovnaký krok urobiť tiež Andorra, Luxembursko, Malta a San Maríno, uviedla AFP.
Generálny tajomník OSN Guterres uznanie Štátu Palestína mnohými krajinami privítal. "Štátnosť je pre Palestínčanov právom, nie odmenou," povedal podľa agentúry DPA na konferencii v New Yorku. Zdôraznil pritom, že teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra 2023 nemožno ničím ospravedlniť. Nepriamo tiež kritizoval vládu USA, ktorá odmietla udeliť víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a jeho delegácii.
Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 teroristickým útokom palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, pri ktorom ozbrojenci na 1200 ľudí zabili a ďalších 251 uniesli. Väčšinu z nich prepustili pri dvoch prímeriach sprostredkovaných Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi. Izraelská armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamásom, od októbra 2023 zabila v Pásme Gazy vyše 65.000 Palestínčanov. OSN tieto údaje, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé. Denník The Guardian minulý mesiac napísal, že približne 83 percent obetí izraelských útokov v Pásme Gazy boli civilisti. Vychádzal pri tom zo štatistík izraelskej armády a ministerstva zdravotníctva v Gaze.
Francúzsko spočiatku ostro odsúdilo útok Hamasu a vyjadrilo jednoznačnú podporu Izraelu. V posledných mesiacoch však zo strany francúzskeho prezidenta výrazne zosilnela kritika izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a zhoršujúcej sa humanitárnej situácie tamojších obyvateľov. Svoj zámer uznať Štát Palestína oznámil Macron na konci júla.