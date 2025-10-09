Belgicko tvrdí, že rozbilo teroristickú bunku: Zameriavala sa na politikov

BRUSEL - Belgická federálna prokuratúra vo štvrtok oznámila, že rozbila teroristickú bunku, ktorá mala za cieľ zaútočiť na politikov v krajine vrátane premiéra Barta De Wevera. Informuje agentúra Reuters a AFP.
„Existujú náznaky, že zámerom bolo vykonať džihádistický teroristický útok zameraný na politikov,“ uviedla na tlačovej konferencii prokurátorka Ann Fransenová. „Existujú tiež náznaky, že podozriví mali v úmysle zostrojiť dron schopný niesť náklad,“ dodala.
Prokuratúra odmietla menovať zamýšľané ciele
Prokuratúra odmietla menovať zamýšľané ciele, ale niekoľko flámskych médií uviedlo, že medzi nimi bol aj premiér De Wever, ktorý bol predtým starostom Antverp. Pri razii v antverpskej štvrti Deurne blízko premiérovej rezidencie boli zadržaní traja mladí muži vo veku 18, 19 a 26 rokov.
„Počas prehliadky domu jedného z podozrivých sa našlo improvizované zariadenie – potenciálne výbušné, ale zatiaľ nefunkčné – spolu s vreckom obsahujúcim kovové guličky,“ povedal Fransenová. Počas domových prehliadok sa našla aj 3D tlačiareň, ktorá mala slúžiť na výrobu komponentov pre útok a elektronické súčiastky. Podľa miestnych médií sa podozriví snažili pripevniť výbušninu na dron, ktorý mal byť použitý na útok.