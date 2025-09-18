Novinka albánskeho parlamentu: Majú virtuálnu ministerku, opozícia ju však odmietla

TIRANA - Poslancom albánskeho parlamentu sa vo štvrtok prihovorila virtuálna ministerka Diella, ktorá bola vytvorená umelou inteligenciou (AI) a v novej vláde má byť zodpovedná za verejné obstarávanie. Jej vystúpenie sprevádzalo nesúhlasné bučanie z lavíc opozície, informovala agentúra AP. Parlament sa zišiel, aby hlasoval o programe vlády premiéra Ediho Ramu.
Virtuálny avatar s názvom Diella – čo v albánčine znamená „slnko“ – sa prihovoril poslancom prostredníctvom dvoch veľkých obrazoviek, pričom vôbec prvýkrát. „Ústava hovorí o inštitúciách v službe ľuďom. Nehovorí o chromozómoch, o tele či krvi. Hovorí o povinnostiach, zodpovednosti, transparentnosti a službe verejnosti bez zaujatosti,“ uviedla Diella v trojminútovom prejave. Dodala, že tieto hodnoty dodržiava rovnako prísne ako „ľudskí“ kolegovia, „a možno ešte viac“.
Nástroj založený na AI
Premiér Rama vyhlásil, že nástroj založený na AI pomôže vláde pracovať rýchlejšie a transparentnejšie. Podľa AP je tento projekt súčasťou širšieho plánu poukázať na technologické inovácie Albánska v procese jeho integrácie do Európskej únie. Tirana dúfa, že sa k 27-člennému bloku pripojí do roku 2030.
Opoziční poslanci túto novinku od začiatku ostro kritizovali: tvrdia, že za virtuálnou ministerkou sa skrýva snaha vlády zakrývať korupciu. Búchaním po stoloch vo štvrtok donútili predsedu parlamentu predčasne ukončiť rozpravu, ktorá trvala iba 25 minút. Následne bojkotovali hlasovanie o vládnom programe, ktorý však aj tak prešiel hlasmi 82 poslancov zo 140.AP doplnila, že opozícia nešpecifikovala, akým spôsobom by mohla byť Diella využitá na zakrývanie nezrovnalostí vo verejných financiách.
Albánsko sa v indexe korupcie mimovládnej organizácie Transparency International umiestnilo na 80. mieste zo 180 krajín. AP doplnila, že aj Ramovi blízky primátor Tirany je už mesiace vo väzbe, pretože je podozrivý z korupcie, najmä pri zadávaní verejných zákaziek, a z prania špinavých peňazí. Opozičný líder Sali Berisha, ktorý je tiež obvinený z korupcie, vo svojom diskusnom príspevku upozornil, že „s Diellou nie je možné obmedziť korupciu,“ a zaujímal sa, kto ju bude kontrolovať. Diella je podľa neho protiústavný nástroj. Avizoval, že jeho Demokratická strana sa s touto záležitosťou obráti na Ústavný súd.
Diella od januára 2025 funguje
Diella od januára 2025 funguje ako virtuálna asistentka na vládnom portáli e-Albania, ktorý poskytuje prístup k širokej škále online verejných služieb. Diella zjednodušila vydanie 36.600 digitálnych dokumentov a pomohla pri takmer tisíc administratívnych úkonoch. Je schopná robiť aj výber zahraničných expertov a pomôcť pri ich integrácii a supervízii.