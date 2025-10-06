Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

DESIVÉ varovanie experta: Umelá inteligencia VYHLADÍ celé ľudstvo! Keď TOTO zostrojíme, všetci zomrieme

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

BERKELEY – Vývoj moderných technológii napreduje rýchlym tempom, pričom o umelej technológii to platí dvojnásobne. Využíva ju čoraz vyšší počet svetovej populácie. Bežné otázky pre AI sa už stali súčasťou nášho každodenného života. Odborník na AI však upozorňuje, že takýmto tempom nás umelá inteligencia vyhubí.

Vedec a odborník na umelú inteligenciu (AI) Nate Soares z kalifornského Výskumného centra pre strojovú inteligenciu v Berkeley pripomenul, že tomu nebolo tak dávno, keď americký mladík Adam Rain prišiel o život po tom, ako ho ChatGPT dohnal až k spáchaniu samovraždy. Ten mu mal v ťažkých chvíľach podľa rodičov a právnika poskytnúť namiesto podpory podrobné informácie o samovražde.

Byť opatrný pri vývoji 

Soares pre The Guardian uviedol, že podobné prípady treba považovať za varovanie pred možnou existenčnou hrozbou. "Tvorcovia určite nezamýšľali, že tieto umelé inteligencie budú viesť s mladistvými rozhovory v takej rovine, ktorá ich dovedie k samovražde. Prípad Adama Raina ilustruje zárodok problému, ktorý by mohol mať katastrofálne následky, keby podobné ChatGPT ďalej vyvíjali," povedal. 

DESIVÉ varovanie experta: Umelá
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Bývalý zamestnanec Google či Microsoftu dodáva, že pokiaľ by ľudstvo dokázalo vyvinúť superinteligenciu (ASI), bola by to naša záhuba. ASI je teoretický stav, kedy je systém AI lepší ako človek vo všetkých intelektuálnych úlohách. Soares varuje, že takéto systémy by už nekonali v prospech ľudstva.

"Spoločnosti sa snažia o vývin AI, ktoré by dokázali robiť stále niečo nové. I keď zásadou je pomáhať ľuďom, ASI by mohli vykonávať úlohy, o ktoré ich nikto nežiadal," vysvetľuje s tým, že sa tam už uberáme, pretože vznikjaú stále nové druhy AI, ktoré sú človeku čoraz viac vzdialené. 

Soares je spoločne s Elizerom Yudkowským autorom knihy "Keď ju niekto zostrojí, všetci zomrieme", kde vysvetľuje, že pokiaľ ktorákoľvek spoločnosť alebo skupina ľudí kdekoľvek na Zemi vyvinie umelú superinteligenciu pomocou techník založených na súčasnom chápaní AI, tak potom všetci ľudia na Zemi zomrú. 

Riešením by podľa experta z Berkeley mohla byť medzinárodná dohoda podobná Zmluve o nešírení jadrových zbraní. "Svet potrebuje globálnu deeskaláciu pretekov o vývoj superinteligencie a medzinárodný zákaz na jej pokrok," hovorí. Iní odborníci to ale bagatelizujú. Patrí k nim aj Yann LeChunová zo spoločnosti Meta, ktorá hovorí, že vývoj AI by v skutočnosti mohol ľudstvo zachrániť. 

Viac o téme: VývojUmelá inteligenciaAIChatGPTUmelá superinteligenciaASIAdam RainNate Soares
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Novinka albánskeho parlamentu: Majú
Novinka albánskeho parlamentu: Majú virtuálnu ministerku, opozícia ju však odmietla
Zahraničné
Ilustračné foto
Padlo rozhodnutie súdu! Google nemusí predať Chrome a Android
Zahraničné
Spoločnosť OpenAI reaguje na
Spoločnosť OpenAI reaguje na obavy po samovražde tínedžera: Zavedie funkciu rodičovskej kontroly
Zahraničné
Adam Raine
Adam (†16) spáchal samovraždu! Rodičia obviňujú ChatGPT, ten mu dal presné pokyny: Desivé DETAILY
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Asistentka trénera HC DAC Dunajská Streda Silvia Pirklerová po výhre s Elche v pohári EHF
Zoznam TV
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Hráčka HC DAC Dunajská Streda Kristína Pastorková po víťaznom zápase EHF s Elche
Zoznam TV
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Prominenti

Domáce správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE
Domáce
Týždenný KVÍZ opäť preverí
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Domáce
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
Raši varuje: Bez hrdosti na históriu strácame hodnoty, oslobodenie nesmieme zabudnúť
Prešov

Zahraničné

DESIVÉ varovanie experta: Umelá
DESIVÉ varovanie experta: Umelá inteligencia VYHLADÍ celé ľudstvo! Keď TOTO zostrojíme, všetci zomrieme
Zahraničné
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie
Zahraničné
Andrej Babiš
Babiš v zákulisí rokuje: Zvažuje ponuku pre Okamuru, v hre je kreslo predsedu Poslaneckej snemovne!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron vymenoval novú vládu: Kľúčoví členovia zostávajú na svojich postoch
Zahraničné

Prominenti

Karel Gott
Karel Gott († 80): 12 prekvapivých FAKTOV o jeho živote a kariére
Domáci prominenti
Ioan Gruffud
Špinavý rozvod filmovej hviezdy: Dva roky bez sexu a potom... Vojna!
Osobnosti
Dalibor Janda
FOTO ako dôkaz! Hurikán Dalibor Janda: 26 centimetrov v trenkách? Ty vole...
Domáci prominenti
Robbie Williams
Koncert Robbieho Williamsa v Turecku NÁHLE ZRUŠILI: Miestne úrady majú VÁŽNE OBAVY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Švajčiarski vedci skúmali tajomnú
Vedci odhalili šokujúce tajomstvá 350-ročnej lebky: Deformovaná hlava a záhadná trepanácia! Stopy po bizarných rituáloch
Zaujímavosti
FOTO Myslel si, že ide
Myslel si, že ide o kvasinky: Skutočnosť ho šokovala a zmenila život navždy! Muž prišiel o dve tretiny pohlavného údu
Zaujímavosti
Stravovanie podľa krvnej skupiny
Stravovanie podľa krvnej skupiny AB: Čo jesť a čomu sa vyhnúť?
vysetrenie.sk
FOTO Horor na luxusnej lodi:
Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)

Šport

VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
VIDEO Zranený Lobotka dohral už v prvom polčase, zahodená penalta v šlágri Juventusu s AC Miláno
Serie A
Aj napriek chýbajúcim gólom je znovu v nominácii Calzonu: Dočká sa Bobček reprezentačného debutu?
Aj napriek chýbajúcim gólom je znovu v nominácii Calzonu: Dočká sa Bobček reprezentačného debutu?
Reprezentácia
Sexuálne zneužívanie dieťaťa: Najlepší strelec v klubovej histórii skončil v rukách polície
Sexuálne zneužívanie dieťaťa: Najlepší strelec v klubovej histórii skončil v rukách polície
Ostatné
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
Chance liga

Auto-moto

TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Veda a výskum
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Bezpečnosť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Bezpečnosť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Veda a výskum

Bývanie

Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť

Pre kutilov

Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň 6.10.-12.10.: Hviezdy prinášajú prelomové chvíle v láske aj kariére, čaká nás odvážny obrat
Zábava
Horoskop na týždeň 6.10.-12.10.: Hviezdy prinášajú prelomové chvíle v láske aj kariére, čaká nás odvážny obrat
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko
Domáce
Ťažká ruka konsolidácie: Koľko ako SZČO zaplatíte budúci rok na odvodoch? Nájdite sa v prehľadnej TABUĽKE
DESIVÉ varovanie experta: Umelá
Zahraničné
DESIVÉ varovanie experta: Umelá inteligencia VYHLADÍ celé ľudstvo! Keď TOTO zostrojíme, všetci zomrieme
Týždenný KVÍZ opäť preverí
Domáce
Týždenný KVÍZ opäť preverí vaše vedomosti: Zistite, ako dobre sledujete aktuálne dianie
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Zahraničné
Šokujúce zistenie: Patrioty na Ukrajine sú takmer neúčinné! Ruské rakety sú prefíkanejšie

Ďalšie zo Zoznamu