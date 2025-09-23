Parlament dnes prerokúva sériu dôležitých zákonov a návrhov

BRATISLAVA - O vládnom návrhu zákona o adresnej energopomoci začnú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať hneď po tom, ako rozhodnú o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Zaradenie bodu do programu aktuálnej 39. schôdze si schválili v utorok. Vláda navrhla parlamentu prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Ak s tým poslanci budú súhlasiť, prerokujú ho celý už na aktuálnej schôdzi.
Energopomoc pre obyvateľov má byť poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe. Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
NRSR súhlasí s dohodou medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi
Poslanci Národnej rady (NR) SR vyslovili súhlas s Dohodou o partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi na jednej strane a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov na strane druhej. Urobili tak v utorkovom hlasovaní.
„Cieľom dohody je posilnenie schopností EÚ a Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ) riešiť globálne problémy, ako sú zmena klímy, správa oceánov, migrácia, zdravie, mier a bezpečnosť pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a v súlade s príslušnými právomocami zmluvných strán,“ uvádza sa v predkladacej správe. Dohoda je medzinárodnou zmluvou a má prednosť pred zákonmi.
Kategórie pedagogických zamestnancov sa majú rozšíriť
Kategórie pedagogických zamestnancov sa majú rozšíriť. Vzniknúť má nová kategória pedagogický zamestnanec - kandidát. Ním by sa mohol stať ten, kto úspešne absolvovali tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Stojí za ňou ministerstvo školstva, ktoré hovorí, že úprava reaguje aj na problémy s nedostatkom učiteľov.
„Nedostatok učiteľov, najmä v školách vo väčších sídlach, je v súčasnosti problematické riešiť postupom podľa ustanovenia paragrafu dva odseku päť daného zákona. Rozsah desať hodín týždenne, ktorý môže zamestnanec vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti, totiž nie je dostatočný na to, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v predmetoch s vyššou dotáciou vyučovacích hodín. Navrhované riešenie poskytne riaditeľom vyššiu právnu istotu pri riešení problémov pri personálnom zabezpečení výchovy a vzdelávania a pre budúcich pedagogických zamestnancov kandidátov,“ odôvodnil rezort.
Novela má zaviesť aj nové podkategórie učiteľ všeobecného vzdelávania na strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy na strednej škole. Dôvodom sú odlišné charakteristiky daných učiteľov, najmä vo vzťahu k preferovanej kvalifikácii a ku kompetenciám využívaným pri výkone pracovnej činnosti. „Navrhované opatrenie umožní v rámci kariérového systému špecifikovať odlišnosti, bližšie ich skúmať a navrhnúť cielený a účelný profesijný rozvoj pre obe podkategórie,“ ozrejmilo ministerstvo.
Úprava takisto modifikuje výkon špecializovanej činnosti supervízorov. Tí by po novom mohli vykonávať aj ďalšie špecializované činnosti v karierových pozíciách - vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru, vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní.
Zmeniť sa má tiež systém atestácií. Po novom by ich bolo možné vykonať skôr ako po piatich rokoch. Prvú atestáciu by mohli pedagogickí a odborní zamestnanci vykonať už po dvoch rokoch zaradenia ako samostatní zamestnanci. Druhú by mohli absolvovať najskôr po troch rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou. Rezort upozornil, že to umožní skorší postup pre mladých pedagogických a odborných zamestnancov, čo bude mať pozitívny vplyv na atraktivitu učiteľského povolania.