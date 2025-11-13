Hrôzostrašný prípad! Surfer ako zázrakom prežil útok žraloka: Mrazivé slová o boji s predátorom

MARGARET RIVER – Plávanie pri odľahlých pobrežiach morí a oceánov zvykne byť mnohokrát doslova zahrávaním sa s vlastným životom. Svoje o tom vie aj senior Andy, ktorý si šiel zasurfovať k austrálskemu pobrežiu. Náhle ho ale napadol žralok. Nasledujúce sekundy rozhodovali o jeho živote.
Skúsený austrálsky surfer Andy McDonald (61) sa šiel v pondelok 10. novembra odreagovať na západné pobrežie Austrálie. Prostredie pri rieke Margaret River na juhozápade pozná veľmi dobre, preto pri windsurfingu nečakal žiadne nemilé prekvapenie. Niečo ho však napadlo, píše The New Daily.
Andy sa o svoje nečakané stretnutie podelil v rozhovore. "Len som surfoval, keď z ničoho nič do mňa zozadu niečo buchlo. Vyzeralo to, akoby som do niečoho narazil, ale musela to byť pohyblivá prekážka, pretože túto oblasť dobre poznám. Následne ma to vymrštilo do vzduchu a spadol som do vody," hovorí senior.
Zacítil pod sebou niečo veľké. "Spadol som priamo na tú ozrutu. Udieral som okolo seba päsťami, ale ten tvor bol príliš veľký. Stiahlo ma to celého pod vodu aj s doskou a plachtou. Už som myslel, že je so mnou koniec. Nikto pri mne vtedy nebol a v blízkosti neparkovali žiadne člny alebo skútre. Nemal som ako utiecť," hovorí.
Senior bol v čase útok zhruba 700 metrov od brehu. Celý incident zachytila aj kamera. Andymu sa napokon podarilo vyslobodiť a rýchlo vyliezol na dosku, ktorá v tej chvíli predstavovala jediné bezpečné miesto. "Na chvíľu som stratil dych a zúfalo som začal volať o pomoc," doplnil.
Zachránil ho kamarát Neil
Zhruba 50 metrov od neho bol kamarát Neil Mattinson. Keď videl, že Andy padol do vody, rýchlo začal plávať smerom k nemu. "Ešte som si nebol istý, či žralok odplával, alebo krúži niekde nablízku. Od Neila to bolo veľmi statočné," hovorí Andy.
Kamarát sa napokon k nemu dostal a spoločnými silami boli už o 20 minút na brehu. Andy nemal na tele žiadne stopy po uhryznutí, ale z jeho dosky niečo odhryzlo poriadny kus. Aj keď presne nevie, s čím mal tú česť, domnieva sa, že išlo o žraloka. Jeho dĺžku odhadoval na 3 a pol metra.