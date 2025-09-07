Po tragickom útoku žraloka v Sydney nasadili drony a vrtuľník na sledovanie vôd

SYDNEY - Austrálske orgány v nedeľu nasadili drony a vrtuľník na monitorovanie vôd v oblasti obľúbenej pláže v Sydney po tom, čo tam v sobotu pri útoku žraloka zahynul muž, oznámili austrálski predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.
K incidentu došlo približne 100 metrov od brehu pláže Long Reef Beach na severe Sydney, kde muž surfoval so svojimi priateľmi. Po útoku orgány nariadili uzatvorenie viacerých pláží, z ktorých dve zostali uzavreté aj v nedeľu. Muža, ktorý bol podľa Reuters skúsený surfista, vytiahli na breh ďalší prítomní surfisti, avšak pri útoku stratil veľa krvi a zomrel na mieste, tvrdí polícia. Išlo o prvé úmrtie spojené s útokom žraloka v Sydney od februára 2022.
Hlavná štátna organizácia pre záchranu na vode Surf Life Saving NSW v nedeľu nasadila drony a vrtuľník, ktoré majú za úlohu monitorovať oblasť kvôli žralokovi. Okrem toho nainštalovali aj tzv. „SMART drumlines“, špeciálne zariadenia na chytanie žralokov, ktoré pomocou satelitnej technológie upozornia úrady, keď sa na návnadu chytí žralok.
Odborníci po posúdení fotografií surfu obete určili, že muža pravdepodobne napadol biely žralok s dĺžkou približne 3,4 až 3,6 metra. Reuters s odvolaním na údaje zoologickej záhrady Taronga v Sydney informuje, že spolu so sobotňajším incidentom evidujú v Austrálii v tomto roku štyri smrteľné útoky žraloka. V marci zahynul surfista v plytkej vode na odľahlej pláži v Západnej Austrálii.