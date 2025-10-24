Nečakaný ÚTOK žralokov, plavec zmizol za pár sekúnd: ŠOKUJÚCE odhalenie vedcov prichádza po mesiacoch!

CHADERA – Mesto na pobreží Izraela sa stalo svedkom desivej situácie, kedy v mori zaútočili žraloky na nič netušiaceho plavca. Prípad je o to desivejší, že donedávna sa tento druh nepovažoval za smrteľne nebezpečného pre človeka. Vedci však už vydali jasné varovanie.
V izraelskom meste Chadera, ktoré leží severne od Tel-Aviv pri pobreží Stredozemného mora, vyčíňali žraloky. Len donedávna sa pritom tento druh považoval za neškodný. Ako informuje chorvátsky Dnevnik, situácia sa po aprílovom útoku radikálne zmenila.
Chcel ich len zdokumentovať
Barak Tzach (†45) z mesta Petah Tikva sa v jeden aprílový deň rozhodol ísť na pláž Olga v Chadere spraviť si ďalšie poznámky pre svoj výskum. Netušil však, že chvíľu na to, ako vstúpil do mora, ho napadnú žraloky. Hororové zábery z tohto nešťastia sa stále šíria po sociálnych sieťach. Tzach v minulosti pôsobil aj ako brigádny vojak Nothern Nahal Brigade v rámci izraelskej armády, ktorá operovala v Pásme Gazy už koncom 20. storočia.
Okolo vystrašeného plavca v mori plávalo niekoľko žralokov. Barak v tej chvíli už tušil, že mu nikto nepomôže. Útok trval len pár sekúnd a otec štyroch detí skončil pod hladinou. Jeho ostatky identifikovali deň po útoku, keď ich vyplavilo more na pobrežie.
Údajne neškodný druh
V tom čase bol žralok tmavý (Carcharhinus obscurus) považovaný za neškodného. Domáci vedeli, že ich rajónom sú aj pobrežné vody blízko pláže, no až do osudného útoku im to neprekážalo. Nikdy predtým totiž neboli zdokumentované žiadne útoky na ľudí.
Vedci z University PSL v Paríži však priblížili, že tieto predátory dosahujú dĺžku 3,6 metra a hmotnosť do 180 kg. "Je to extrémne silný a mäsožravý predátor, ktorého prirodzenou stravou sú tuniaky, makrely a iné väčšie morské tvory."
Manželka zosnulého Sarit Tzachová na Facebook napísala, že Barak sa vybral po práci na pláž, aby zdokumentoval život žralokov v ich prirodzenom prostredí. O tejto strašnej udalosti informoval ešte v apríli The Times of Israel. Okrem toho poprela všetky správy, ktoré hovorili o tom, že by so sebou priniesol mŕtve ryby, ktoré mali predátory prilákať.
"Do vody vošiel v potápačskej maske, so šnorchlom, plutvami aj kamerou. Nič iné pri sebe nemal a už tobôž nie mŕtve ryby. Chce zdokumentovať ich život, nie sa s nimi hrať, ani sa ich dotýkať. Po chvíli ho ale napadli," uviedla Sarit Tzachová.
Možná príčina výskytu žraloka
Izraelský portál približuje, výskyt žraloka tmavého v blízkosti pobrežia má svoje opodstatnenie. Do mora sa tu vypúšťa už roky medzi októbrom a májom teplá voda z neďalekej elektrárne, ktorá prirodzene priťahuje desiatky žralokov až k pobrežiu. Hlavný správca Úradu pre parky a prírodu Jigael Ben-Ari poznamenal, že "plávanie je v oblasti zakázané, ale ľudia zo širokého okolia sa sem aj tak chodia kúpať".