Európa je na nohách, TIETO Putinove kroky môžu byť rozhodujúce! Pre vojsko má TRI možné scenáre

MOSKVA/MINSK – Rusko v súčasnej dobe podniká spoločné vojenské cvičenie s Bieloruskom na jeho území. Západ 2025 sa javí ako klasický druh testovania zručnosti oboch armád. Podobne to ale začalo aj počas cvičenia Západ 2021, po ktorom Moskva spustila mohutnú vojenskú ofenzívu na Ukrajinu. Črtá sa teraz podobný scenár? Teoretici hovoria o troch možných krokoch veliteľa ruských síl.
Rusko-bieloruské vojenské cvičenie Západ 2025 je pod ostrým drobnohľadom nielen týchto dvoch krajín. Európa a najmä Kyjev si veľmi dobre pamätajú na február 2022, kedy Rusi po podobnom cvičení Západ 2021, spustili mohutnú ofenzívu na celé územie Ukrajiny. Keďže manévre aj teraz prebiehajú v Bielorusku, mnohí analytici sa obávajú, že z ruskej strany by mohlo prísť k ďalšej invázii smerom na Kyjev.
Rusi mali vyslať do Bieloruska v rámci cvičenia Západ 2025 zhruba 30-tisíc vojakov. Informuje o tom nemecký Bild. Podľa analytika Petera Thiedeho má ruský vládca po ukončení cvičných manévrov tri možnosti, ako naložiť s ruským vojskom.
Scenáre pre vojakov
V prvom prípade môže Putin ponechať svoje sily v Bielorusku ako trvalú hrozbu pre Západ. Druhou možnosťou je útok Rusov na Ukrajinu zo severu, teda podobný scenár ako 24. februára 2022. A po tretie, Putin nechá jednotky na území Ruska a použije ich len na odpútanie pozornosti, pričom zaútočí inde.
Z pohľadu Ruska ide v každom prípade o demonštrovanie vojenskej sily. Podľa Thiedeho ale európski členovia NATO ešte nie sú na stret s Rusmi pripravení. Ako príklad udáva nedávny prienik dronov do poľského vzdušného priestoru, pričom z 25 sa Poliakom podarilo zostreliť len 3.
"Je to ako streľba na vrabce z kanónu, pričom Európania vyzerajú ako 35-ročné deti, ktoré sa zrazu odsťahujú z rodičovského domu a musia čeliť problémom dospelých," doplnil.
Poľsko tiež cvičí armádu
Vojenské cvičenie Západ 2025 sa koná do 16. marca na bieloruskom aj ruskom území, v Barentsovom aj Baltskom mori. Na druhej strane Poľsko so spojencami podniká manévry v rámci Iron Defender 25.