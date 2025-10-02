Putin má problém, vojna doľahla na ruský rozpočet: ZÁSADNÉ zmeny na okupovanej Ukrajine!

Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Ruský prezident Vladimir Putin čelí finančnej kríze. Výrazné škrty v rozpočte zasiahnu okupované územia Ukrajiny
MOSKVA – Dlhotrvajúca vojna na Ukrajine si vyberá svoju daň. Plán Moskvy na rýchle obsadenie celej krajiny aj s velením v Kyjeve sa zmenil na boje, ktoré trvajú už viac ako 3 a pol roka. Rusko prišlo o mnoho vojakov, mužov, ktorí boli povolaní do armády, ale aj financií. A práve nedostatok peňazí sa teraz ukázal v plnom svetle.

Ruská vláda musí v súčasnosti čeliť veľmi závažnému problému. V rozpočte federácie je príliš málo peňazí na chod celej krajiny. Kremeľ sa preto rozhodol výrazne znížiť výdavky, ktoré prúdia do okupovaných častí Ukrajiny. Informujú o tom Wiadomości s tým, že tieto regióny prídu o desiatky miliónov rubľov určených na ich obnovu. 

Katastrofálne predpovede 

Problém zaznamenalo Rusko v segmente ropy a zemného plynu, kde v poslednej dobe už pravidelne klesajú príjmy. Odhady pre tento rok hovoria o prepade príjmov do výšky až 22 percent (z 11,1 na 8,3 bilióna rubľov/87 miliárd eur). Predpovede hlásia, že do troch rokov by sa mal deficit vyšplhať na 10 biliónov rubľov (100 miliárd eur). 

Ruská vláda sa to rozhodla zvrátiť cez financovanie projektu "Rekonštrukcia infraštruktúry a podpora hospodárskeho rozvoja" v štyroch okupovaných regiónoch Ukrajiny tj. Cherson, Záporožie a Ruskom vyhlásených oblastiach "Luhanská" a "Donecká republika". 

Predložený zákon o rozpočte, ktorý putoval do Štátnej dumy hovorí jasne. Kremeľ plánuje do roku 2026 znížiť rozpočet pre spomínané oblasti o 32,4 miliardy rubľov (340 miliónov eur).  Rekordné zníženie o 20 percent sa odrazí na výstavbe a rekonštrukcii obytných budov aj infraštruktúry v mestách a ich širokom okolí (zníženie v prepočte na 740 miliónov eur). Pre rok 2028 sa plánuje ďalšie zníženie výdavkov o 4 miliardy rubľov (42 milióna eur). 

Výdavky na opravy dôležitých cestných uzlov budú po novom znížené o tretinu na 17,32 miliardy rubľov (180 miliónov eur), zatiaľ čo mestské komunikácie a úradné budovy prídu o 10 percent financií (v prepočte 52 miliónov eur) určených na ich obnovu. Napriek všetkým škrtom sa príjmy z ropy a zemného plynu nevrátia na predchádzajúce čísla. Predpoklad pre budúci rok 2026 je nárast len o 0,6 percenta. 

Peniaze na vojnu 

Všetky škrty na obnovu okupovaných území sú podmienené rapídnym zvyšovaním v inom sektore, a síce vo "výdavkoch na obranu", kde je obsiahnutá aj suma pre boje na Ukrajine. Ročne sem Rusko vráža 13 biliónov rubľov (140 miliónov eur). Ministerstvo financií predložilo prognózu pre tento rok, ktorá hovorí o strate 5,73 bilióna rubľov (140 miliárd eur) oproti predchádzajúcim rokom. Táto suma prekročí rekordnú úroveň z čias pandémie koronavírusu. 

Plánovaný rozpočet pre budúci rok už teraz vykazuje deficit 3,78 bilióna rubľov (40 miliárd eur) a pre nasledujúce roky 2027 (3,18 bilióna rubľov/33 miliárd eur) a 2028 (3,51 bilióna rubľov/37 miliárd eur). V predloženom návrhu na rozpočet však nie je uvedené, čo očakávať po skončení vojny na Ukrajine. 

1 euro = 95,35 rubľov 

