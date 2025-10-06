Ukrajinské sily trafili do čierneho: Putin prišiel o NAJVÄČŠÍ ropný terminál na Kryme, v oblasti vypukol veľký POŽIAR!

KRYM – Ukrajinské sily sa podľa všetkého skutočne zameriavajú na strategické ciele Ruska. Platí to aj na okupovaných územiach. Rusko vybudovalo na Krymskom polostrove ropný terminál, ktorý je po priamom zásahu ukrajinského letectva už minulosťou. Pre Moskvu a Kremeľ to bude znamenať citeľné straty.
V noci na pondelok 6. októbra podnikli ukrajinské sily prekvapivý útok pomocou dronov. Cieľom bola ruská okupovaná časť Krymského polostrova, kde Moskva vo Feodosii vybudovala veľký terminál na prepravu ropy. Informuje o tom telegramový kanál ropnej spoločnosti Crimean Wind.
Požiar je vidieť na desiatky kilometrov
Terminál sa nachádza zhruba 250 km od ukrajinských hraníc, pričom patrí k najväčším zásobníkom ropy na Krymskom polostrove. Zdroje uvádzajú, že jeho maximálna kapacita siaha až niekde k 250-tisíc ton paliva.
Útok Kyjeva mal jasný cieľ, a síce, oslabiť zásobovanie ruskej armády. Spoločnosť Crimean Wind po zásahu terminálu informovala, že po výbuchu terminálu "vypukol v oblasti veľký požiar", ktorý je "viditeľný na desiatky kilometrov". Okrem toho mali byť hlásené ďalšie explózie z blízkosti letísk Saki a Kača. Ruské zdroje hovoria o 251 ukrajinských dronoch, ktoré v noci zaútočili na strategické ciele, pričom 40 z nich zasiahlo Krym.
Straty zásob ruskej ropy
K útoku na ropný terminál Feodosii prišlo naposledy v októbri 2024. Odvtedy platí v oblasti Ruskom vyhlásený výnimočný stav. Denník The Financial Times uvádza, že od augusta tohto roku zasiahla Ukrajina najmenej 16 z celkového počtu 38 ruských rafinérii. Export ruskej ropy a výrobkov z nich zaznamenal najnižšiu úroveň od roku 2020.
Okupovaný Krym bojuje s nedostatkom pohonných hmôt. Zhruba 50 percent čerpacích staníc v tejto oblasti úplne zastavilo predaj benzínu, cituje slová ruského denníka Kommersant Kyiv Independent. Najviac postihnutý zostal Južný federálny okruh. Informácia prišla s odvolaním sa na údaje zo 17-tisíc čerpacích staníc.