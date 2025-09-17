České voľby klopú na dvere: Čerstvý PRIESKUM veľa napovedá, neohrozený Babiš si už len vyberá partnerov!

PRAHA - Voľby sa približujú a prieskumy verejnej mienky sa ďalej množia. Búrlivá predvolebná nálada v Českej republike je už evidentná a voliči sa na začiatku októbra rozhodnú o novom zložení poslaneckej snemovne. Premiér Petr Fiala (SPOLU) už zďaleka nemá taký výkon, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi a súčasné koaličné strany vládu zrejme skladať nebudú. Navrch má totiž expremiér a opozičný politik Andrej Babiš (ANO), ktorý máva v prieskumoch výrazne navrch.
Prieskum agentúry Median bol prezentovaný na portáli novinky.cz. Konal sa od 1. do 31. augusta 2025 na vzorke 1 020 respondentov. Voľby do poslaneckej snemovne by vyhrálo hnutie ANO so ziskom 30,5 percenta hlasov. Druhým by bolo s veľkým dostupom zoskupenie SPOLU s 19,5 percentami.
Tretím subjektom by bolo hnutie SPD s rovnými 14 percentami. Štvrtým v poradí by bolo hnutie STAN s 11 percentami.
Na piate miesto sa postavilo hnutie Stačilo! s 9 percentami hlasov. Piráti by boli predposledným subjektom v snemovni s 6,5 percentami. Motoristé sobě by bolo posledným subjektom v snemovni s rovnými 5 percentami.
Zaujímavé je to aj pred bránami snemovne, kde by sa s ešte väčším odstupom umiestnila Přísaha (1,5 percenta).
Babišovi by na vládnutie nestačili len hlasy SPD
"Preferencie hnutia ANO klesli o 2,5 percentuálneho bodu, preferencie SPOLU, SPD a STAN zostávajú bez zmeny. Naopak nárast o 4 percentuálne body zaznamenalo Stačilo! s podporou SOCDEM," uviedla agentúra. ANO v prípade víťazstva potrebovalo podporu viac ako jednej opozičnej strany. S SPD by malo dohromady len 93 kresiel a na väčšinu v snemovni by potrebovalo ešte hlasy Stačilo! alebo Motoristov.
Účasť predpokladajú na nízkej úrovni
Volieb v Češku by sa podľa prieskumu v auguste 2025 podľa svojho vyjadrenia určite zúčastnilo 45,5 percenta ľudí. Ďalších 12 percent opýtaných účasť zvažuje. "Ochota zúčastniť sa volieb sa oproti minulému šetreniu výrazne nezmenila. K voľbám do PSP by určite nešlo 37 percent opýtaných, skôr by nešlo 5,5 percenta. Volebná účasť vo voľbách do poslaneckej snemovne v októbri 2021 bola 65,43 percenta. Oproti voľbám z roku 2021 by prišlo voliť menej voličov," vyjadrili sa experti.