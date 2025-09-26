Voliči v PRIESKUME rozdali karty nanovo: Maximálnu dôveru si nevyslúžil premiér a ani líder opozície

BRATISLAVA - Septembrové dni sa nesú v znamení značných vplyvov na vládnu koalíciu, kde sa rozhodne premieta aj priazeň zo strany voličov. Zmenu týchto nálad zachytáva aj čerstvý prieskum o dôveryhodnosti lídrov.
Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk na vzorke 1 086 respondentov od 10. do 17. septembra 2025.
Najväčšiu dôveru respondentov v prieskume požíva prezident Peter Pellegrini so ziskom 41 percent dôvery. Jeho nedôvera sa vyšplhala na 57 percent. Druhým je šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý s veľkým odstupom zaznamenal len 31-percentnú dôveru a 64-percentnú nedôveru. Tretím je líder Slobody a Solidarity Branislav Gröhling. Jeho dôvery sa dostala na 28 percent a nedôvera na 64 percent.
Dôveru 25 percent si získal predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský a respondenti mu udelili 62 percent nedôvery. Expermiér a líder hnutia Slovensko Igor Matovič má 24 percentnú nedôveru, rovnako ako jeho bývalý spolustraník a predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď. Matovičovi nedôveruje 74 percent opýtaných a Naďovi 67 percent opýtaných.
Na úrovni 20 percent alebo pod touto úrovňou dôvery sa umiestnili šéf Slovenskej národnej strany ANdrej Danko, predseda Sme rodina Boris Kollár a László Gubík z Maďarskej aliancie.