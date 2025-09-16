Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Česká snemovňa po voľbách rozhodne, či nechá stíhať Babiša a Okamuru

PRAHA - Jednou z prvých vecí, ktorými sa budú českí poslanci zaoberať po októbrových voľbách, bude vydanie predsedov súčasných opozičných hnutí Andreja Babiša a Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Babiš je obžalovaný v kauze Čapí hnízdo, Okamura pre kontroverzné plagáty. V rozhovore na to poukázal český politológ David Jágr z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe, podľa ktorého je veľmi pravdepodobné, že ich nové zloženie snemovne na stíhanie nevydá. Práve kauzy jednotlivých strán patria medzi témy, ktoré v predvolebnej kampani najviac rezonujú. Výraznou témou je tiež zahraničná politika – či bude Česko po voľbách smerovať na západ alebo východ.

Jágr podotkol, že Česi v súčasnosti sledujú zahraničnú politiku oveľa viac než v minulosti, čo sa premieta aj do programov politických strán, i keď nie všetkých. Výrazne na tom svoj program stavia napríklad neformálna koalícia okolo hnutia Stačilo! alebo tiež koalícia SPOLU. Hnutie ANO sa síce voči niektorým témam – ako napríklad zbrojenie – vymedzuje, zahraničná politika však jeho primárnou témou nie je. SPOLU svoju kampaň podľa slov politológa zarámcovalo tak, že súčasné voľby budú o tom, či po nich Česko bude smerovať na západ alebo východ. „Je vidno, že SPOLU na zahraničnú politiku stavilo veľa, lebo koalícia jej venovala priestor už počas mandátu a bola pomerne úspešná,“ podotkol.

Upozornil tiež, že v kampani sa v porovnaní s minulosťou oveľa častejšie objavuje téma vystúpenia ČR z NATO. Hovorí o tom napríklad Stačilo! a ďalšie mimoparlamentné subjekty. „Hovoria, že by sa malo prestať zbrojiť alebo zbrojiť menej a peniaze by mali ísť radšej napríklad matkám samoživiteľkám alebo by mali byť použité účelnejšie. Zároveň však nehovoria, že ak by Česko z Aliancie vystúpilo, muselo by na obranu vynakladať oveľa väčšie percento HDP než v súčasnosti,“ povedal Jágr. Okrem financií do obrany sa v súvislosti so zahraničnou politikou v posledných dňoch hovorí aj o bezpečnostných zárukách. Od incidentu, keď ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska, upozorňujú koaliční politici na to, že budúca vláda tvorená súčasnou opozíciou či niektorými mimoparlamentnými subjektmi by nemusela reagovať dostatočne, ak by sa niečo podobné stalo aj v budúcnosti.

Ďalšou výraznou témou v kampani sú podľa experta kauzy jednotlivých strán. „SPOLU má kauzu bitcoin, STAN má Dozimetr, v ktorej sa v septembri začne súd, Andrej Babiš má svoju večnú kauzu Čapí hnízdo a Tomio Okamura má bilbordy s rasistickými naratívmi,“ vymenoval len niektoré z nich Jágr. Niekoľko ich má aj líder Motoristov Filip Turek a ďalší. Podľa politológa sa tieto kauzy dotýkajú skôr voličov ostatných strán a môžu tak hovoriť: ,Vy máte tiež kauzu’ – hoci názor ich vlastných voličov to príliš neovplyvní. Poukázal na to, že obaja lídri súčasných opozičných hnutí sú už obžalovaní. „Tomio Okamura aj Andrej Babiš sú trestne stíhaní, hrozí im súd a čaká ich proces vydania na stíhanie. Bude to asi prvá záležitosť, ktorú bude nová snemovňa riešiť. Či vôbec budú vydaní, záleží na počte kresiel pre rôzne strany. Môže sa veľmi pravdepodobne stať, že vydaní nebudú,“ povedal Jágr.

Babiša poslanci v minulosti vydali na stíhanie už trikrát. Dvakrát ho súd v kauze Čapí hnízdo oslobodil, dvakrát súd vyššej inštancie tento rozsudok zrušil. Aktuálne sa prípad vrátil na prvostupňový súd, kde by sa malo začať ďalšie pojednávanie, v ktorom už je súd zaviazaný právnym názorom odvolacieho. Je však pravdepodobné, že proces v nasledujúcom volebnom období pokračovať nebude. Okamura čelí obžalobe od augusta a hojne o tom hovorí aj v kampani. Podľa politológa si tým môže získať ďalších voličov najmä z táborov ANO, prípadne Stačilo! Koaličnú bitcoinovú kauzu považuje primárne za kauzu strany ODS, zlé svetlo však vrhá na celú koalíciu SPOLU. Na preferenciách sa ale podľa jeho slov ukazuje, že ju zásadne nepoškodila. Vyšetrovanie však pokračuje, takže ani kauza nekončí. Otázne je, aký vplyv bude mať súdne pojednávanie v kauze Dozimetr na hnutie STAN. Jeho zatiaľ posledný deň je totiž naplánovaný na prvý deň volieb.

Menšou témou, ktorá sa v kampani tiež objavuje, sú podľa Jágra emisné povolenky ETS2. Politológa však prekvapuje, že žiadna strana v kampani dostatočne nereflektuje rekordne nízku pôrodnosť. Podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) sa v Česku vlani narodilo 84.311 detí, čo je najmenej v histórii. „Je nepochopiteľné, že to nie je jedna z hlavných tém kampane, lebo to znamená značné demografické problémy. V kampani riešime mnoho podstatných aj nepodstatných otázok, ale jedna z najpodstatnejších by mala byť a je rekordne nízka pôrodnosť, ktorá je v českom prostredí najnižšia za 150 rokov. Vo volebných programoch sa to však objavuje úplne minimálne. Mala by to byť jedna z hlavných tém volieb, lebo keď národ vymiera, tak skončí,“ zdôraznil český politológ.

