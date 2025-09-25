Nový PRIESKUM ukázal, kto môže zamiešať karty: Smer po lete oslabuje a prekvapenie v podobe nového hráča!

BRATISLAVA - Na slovenskej politickej scéne to po ďalšom konsolidačnom balíku vrie. Najnovší prieskum agentúry SCIO odhalil citeľný prepad preferencií premiérskej strany SMER-SSD a zároveň prvé prekvapivé percentá pre novú stranu podnikateľa Zoroslava Kollára. Opozícia si drží stabilné čísla, no o výsledku budúcich volieb môže napokon rozhodnúť aj nový hráč.
Najnovší prieskum agentúry SCIO, realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v dňoch 17. - 22. septembra 2025, ukazuje, že by premiérska strana v porovnaní s výsledkami koncom júna stratila takmer 5 % svojich voličov. “Dá sa predpokladať, že to súvisí najmä s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií, ktorá sa míňa účinkom a ktorú už začínajú cítiť aj voliči tejto strany”, uviedol zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Preferencie ostatných strán zostávajú oproti júnovému prieskumu stabilné a naďalej platí, že väčšinová široká koalícia súčasnej opozície by bez hnutia Slovensko nevznikla a ani vláda SMERu-SSD s Republikou a Hlasom-SD by nemala dosť mandátov na vládnutie.
Prekvapil Zoroslav Kollár
Jediným vážnejším prekvapením boli vôbec prvé namerané percentá strany Právo na pravdu, ktorú zakladá známy podnikateľ Zoroslav Kollár. Nezanedbateľných 3,2 % má vzhľadom na charakter vznikajúcej strany vplyv najmä na pokles preferencií SMERu-SSD a Republiky. “Toto sa dá domnievať aj z tzv. druhej voľby, ktorú sme v tomto prieskume skúmali, resp. porovnania s voľbou respondentov vo voľbách v roku 2023. Prekryv voličov týchto strán je pomerne jednoznačný a v tomto spektre sa Zoroslav Kollár ukazuje ako zaujímavá konkurencia,” doplnil Klus.
Pokiaľ ide o samotné výsledky tzv. druhej voľby, a teda voličského potenciálu jednotlivých strán, pomerne jednoznačným šampiónom je strana Sloboda a Solidarita s 14,2 % nasledovaná hnutím Republika s 10,9 %. Naopak, relatívne nízke čísla vzhľadom na samotné preferencie majú lídri prieskumov Progresívne Slovensko 8,4 % a SMER-SSD 8,1 %.
“Ich priestor na výraznejší rast je tým síce zúžený, ale ak by sa na kandidátke Progresívneho Slovenska objavila napr. bývalá prezidentka Čaputová, prípadne by sa SMERu-SSD podarilo zastabilizovať verejné financie tak, aby bolo z čoho prihovoriť sa najmä ich skupinám voličov, pravdepodobne budú tieto čísla vyzerať tesne pred voľbami inak,” uzavrel Klus.