Premiér Fiala na Dňoch NATO: Budúcnosť Česka je len v Severoatlantickej aliancii

MOŠNOV - Budúcnosť Českej republiky je iba v Severoatlantickej aliancii, ktorej nenahraditeľnosť sa ukazuje práve dnes, keď sa vo východnej Európe opäť valcuje. Premiér Petr Fiala (ODS) to povedal pri dnešnom slávnostnom otvorení dvojdňových Dní NATO v Ostrave a Dní Vzdušných síl Armády ČR na letisku v Mošnove na Novojičínsku.
Význam členstva v NATO
"Keď sa pozrieme na to, čo sa dnes deje okolo nás, tak pripomienka významu členstva v Severoatlantickej aliancii je možno dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pripomína nám to, kto sú naši skutoční priatelia a spojenci a kam chceme patriť," povedal prezident Peter Pavel.
Hrozby z východu
Pripomenul narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými stíhačkami, ktoré sa odohralo tento týždeň, a nedávny vpád dvoch desiatok ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska. "To, čo sa udialo v posledných dňoch v Poľsku, Estónsku, to, čo sa už štvrtý rok deje na Ukrajine, je vecou nás všetkých, pretože ak nebudeme stáť pri sebe, tak sa to skôr či neskôr stane aj nám," povedal prezident.
Fiala povedal, že NATO je najúspešnejšia obranná aliancia. "Nenahraditeľnosť Severoatlantickej aliancie sa ukazuje práve dnes, keď sa vo východnej Európe opäť bojujú, Moskva odmieta konať, obsadzuje cudzie územia, posiela drony k našim susedom, bojové lietadlá nad pobaltské štáty a jednoducho skúša, čo jej ešte prejde," povedal premiér. Nejde podľa neho o teoretické a vzdialené hrozby, ale o problémy, ktoré má Česko doslova za humny.
Modernizácia českej armády
"Česká republika urobila v posledných štyroch rokoch dosť na to, aby sme v takomto prostredí obstáli. Konečne posielame dosť peňazí na obranu a prijali sme zákon, aby sa každý rok výdavky postupne zvyšovali. Spustili sme najrozsiahlejšiu modernizáciu českej armády," povedal premiér a dodal, že časť výsledkov modernizácie armády môžu ľudia vidieť práve teraz v Mošnove.
Dni NATO sú najväčšou bezpečnostnou prehliadkou v Európe. Ukážky na nich predvádzajú armádne, bezpečnostné i záchranárske jednotky, tento rok z 16 krajín. Vstup na podujatie je bezplatný a navštevuje ju aj viac ako 200 000 ľudí.
Vlani ale boli Dni NATO zrušené kvôli povodniam, ktoré zasiahli aj Moravskosliezsky kraj. Pri slávnostnom začatí akcie to pripomenul moravskosliezsky hejtman Josef Bělica (ANO), ktorý za pomoc pri povodniach poďakoval všetkým záchranným zložkám aj českej armáde.