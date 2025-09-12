Pri násilných protestoch v Nepále zahynulo už 51 ľudí: Na úteku je viac ako 12-tisíc väzňov

KÁTHMANDU - Na 51 stúpol počet obetí násilných protestov v Nepále, oznámila v piatok tamojšia polícia. Naďalej je na úteku viac ako 12.500 väzňov, ktorí od začiatku protestov ušli z väzníc v celej krajine. Informuje o tom agentúra AFP.
Medzi obeťami bolo najmenej 21 protestujúcich, pričom väčšina zahynula v pondelok počas zásahu polície proti demonštráciám namiereným proti zákazu sociálnych sietí zo strany vlády, proti korupcii a zlému vládnutiu. Podľa hovorcu polície zahynuli aj traja policajti a niekoľkí väzni na úteku. Medzitým pokračujú rokovania medzi prezidentom, zástupcami protestujúcich, osobnosťami, ktoré by mohli viesť prechodnú vládu, a armádou, ktorá zaviedla zákaz vychádzania.
Z pondelkových zhromaždení v Káthmandu sa stali násilné demonštrácie s účasťou desaťtisícov ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nemu zakročila slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tvrdí, že polícia použila aj ostré náboje. Hovorca polície v hlavnom meste podľa agentúry AFP povedal, že zranenia utrpelo približne 400 ľudí vrátane viac než stovky policajtov. Protestujúci tiež podpálili budovu parlamentu, domy a súkromné sídla viacerých politikov.
Armáda získala ukradnuté zbrane
V reakcii na protesty v utorok odstúpil premiér Khadga Prasád Šarma Oli, ktorý v liste adresovanom prezidentovi napísal, že cieľom jeho demisie je umožniť podniknúť „kroky smerujúce k politickému riešeniu a vyriešeniu problémov“. Nepálska armáda v piatok uviedla, že získala späť viac ako 100 zbraní, ktoré ukradli počas protestov.
Viac ako 12.500 väzňov, ktorí utiekli z viacerých väzníc v Nepále, je stále na úteku. „Ušlo približne 13.500 väzňov. Niektorých z nich sa podarilo znova zadržať, 12.533 je stále na úteku,“ povedal hovorca polície. Niektorí väzni na úteku sa pokúsili prekročiť hranicu do Indie, kde však desiatky z nich zadržali indické pohraničné sily.