Obrovská tragédia v Kongu: Loď sa potopila, zomrelo najmenej 86 ľudí!

KINSHASA - Pri nehode lode v Kongu zomrelo podľa agentúry AP, ktorá cituje miestne médiá, najmenej 86 ľudí. Medzi mŕtvymi je podľa miestnych médií veľa študentov. Loď stroskotala v stredu v Rovníkovej provincii. Príčiny tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Štátne médiá podľa agentúry AP uvádzajú, že k stroskotaniu lode mohlo prispieť zlé naloženie plavidla, ale tiež fakt, že loď plávala v noci.
Tragické lodné nehody sú v Kongu časté, napríklad v apríli pri takejto nehode zomrelo najmenej 148 ľudí. Príčinou býva prekročenie kapacity lode a všeobecné nedodržiavanie predpisov. Riečna doprava je v Kongu hojne využívaná, najmä v odľahlých oblastiach, kde sú zlé cesty či úplne chýba dopravná infraštruktúra. V uplynulých rokoch pri lodných nešťastiach v krajine s viac ako 100 miliónmi obyvateľov zahynuli stovky ľudí.