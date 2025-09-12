Šokujúce odhalenie: NATO nie je pripravené na lacné ruské drony! Poľsko je dôkazom

MOSKVA - Ruské bezpilotné lietadlá z dreva a polystyrénu vnikli do poľského vzdušného priestoru a prinútili alianciu reagovať miliardovou technikou. Incident odkryl jednu z najväčších slabín NATO – neschopnosť efektívne čeliť lacným, no účinným útokom.
Poľsko pod dronovou paľbou
V stredu preletelo nad Poľskom najmenej devätnásť ruských dronov, ktoré podľa expertov predstavovali politickú aj vojenskú skúšku zo strany Moskvy. Varšava ich síce dokázala zachytiť, no úspešnosť bola nízka – zostrelili len tri stroje. Ako pripomenula analytička Ulrike Frankeová z Európskej rady pre zahraničné vzťahy, Ukrajina dokáže pri masívnych útokoch zneškodniť 80 až 90 percent prichádzajúcich bezpilotných lietadiel.
Podľa denníka WELT päť dronov mierilo priamo na základňu NATO, kým ich nezastavili holandské stíhačky F-35. Do operácie sa zapojili aj talianske a nemecké systémy protivzdušnej obrany vrátane Patriotov. Celý zásah tak stál miliardy – pritom ruské drony Gerbera, kópie iránskych Šáhidov, sa vyrábajú za približne desaťtisíc dolárov za kus.
Politická odozva a núdzové rokovania
Poľsko okamžite aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy a vyzvalo na urgentné konzultácie spojencov. Krajina spolu s Lotyšskom uzavrela svoj vzdušný priestor. Britský minister obrany John Healy oznámil, že Londýn preverí možnosti, ako posilniť ochranu poľského neba. Aj Ukrajina ponúkla pomoc. Podľa predstaviteľa NATO Varšava požiadala o podporu v oblasti spravodajstva, monitorovania a dodatočnej protivzdušnej obrany.
Drahé rakety proti lacným cieľom
Problém, na ktorý upozorňujú experti, je nerovnováha medzi lacnými ruskými dronmi a extrémne drahými západnými zbraňami. „Čo chceme robiť, posielať proti nim F-16 alebo F-35? To je neudržateľné,“ varovala Frankeová. Podľa nej je nutné vybudovať špecifické anti-dronové systémy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež pripomenul, že systémy ako Patriot či SAMP/T stoja stovky miliónov eur a nie sú vhodné na zostreľovanie strojov za pár tisíc. Kyjev namiesto toho stavia na lacných prostriedkoch – vyrába tisíce vlastných dronov a využíva elektronické rušenie.
Kritika priamo v Bruseli
Téma zaznela aj počas brífingu generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho s veľvyslancami EÚ. Podľa diplomatických zdrojov práve Rutte priznal, že aliancia nie je pripravená čeliť masovým náletom lacných bezpilotných lietadiel – a nikto mu neodporoval, píše POLITICO.
Odborník Charly Salonius-Pasternak z helsinského think tanku Nordic West Office dodal, že NATO malo reagovať už dávno: „Samozrejme, že existujú spôsoby, ako zničiť lacné drony bez použitia rakiet za milióny. Ale čo urobili európski politici? Zatiaľ málo.“
Zbrojári hľadajú riešenie
Niektoré európske spoločnosti sa snažia prispôsobiť novým hrozbám. Švédsky Saab nedávno predstavil lacnú raketu Nimbrix určenú proti malým dronom. Francúzska agentúra pre zbrojné nákupy DGA objednala vývoj laserového anti-dronového systému od konzorcia MBDA, Safran, Thales a Cilas.
Ako však upozorňuje Frankeová, startupy v tejto oblasti už urobili veľké pokroky, no európske štáty ich produkty zatiaľ vo veľkom nenakupujú.
Budúcnosť obrany
Podľa bývalého šéfa francúzskeho generálneho štábu Thierryho Burkharda je nutné zmeniť nákupnú politiku: „Je lepšie nakupovať desiatky lacnejších zbraní, aj keď vydržia len rok. Na bojisku aj tak rýchlo zastarajú.“
Pre Európu to znamená zásadnú zmenu – od malých sérií drahej techniky k masovej výrobe lacných systémov, ktoré dokážu účinne zneškodniť ruské dronové útoky.