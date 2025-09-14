Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Operácia Eastern Sentry sa začala: Poľsko dalo súhlas s prítomnosťou vojakov NATO na svojom území!

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal dokument, ktorým udelil súhlas s prítomnosťou ozbrojených síl členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) na poľskom území. Nawrocki povolil ich nasadenie v rámci operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá sa vykonáva s cieľom posilniť obranu východného krídla NATO.

V príspevku na sieti X to v nedeľu oznámil poľský Úrad národnej bezpečnosti (BBN). Informuje o tom na základe správy agentúry PAP a spravodajského webu Onet.pl. BBN poznamenal, že prezidentský dekrét je utajený.

Ide o jednu z najväčších operácií v histórii NATO

Operácia Eastern Sentry sa začala 12. septembra. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že aliancia spustila túto misiu v reakcii na incident z 10. septembra, keď približne 20 ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor. Niektoré z dronov zostrelili stíhačky, ktoré vzlietli na ochranu poľského vzdušného priestoru. Išlo o prvý prípad zostrelenia ruských dronov nad územím NATO.

O detailoch operácie NATO v Poľsku hovoril v sobotu aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa neho „NATO (takto) dáva pevnú a jasnú odpoveď.“ Dodal, že ide pravdepodobne o jednu z najväčších operácií v histórii NATO - ochotu pripojiť sa k nej deklarovalo osem krajín a ďalšie „sa pripravujú na takéto vyhlásenia“.

Na vybudovanie protivzdušnej obrany bude nasadených niekoľko typov zariadení

Na otázku o detailoch operácie minister obrany uviedol, že na vybudovanie „viacvrstvovej protivzdušnej obrany“ bude nasadených niekoľko typov zariadení. „Nie je to len protidronová obrana, ale protivzdušná obrana sa vzťahuje na rakety, letectvo a všetky typy hrozieb, ktoré môžu vzniknúť,“ zdôraznil Kosiniak-Kamysz. Poznamenal, že operácia bude zahŕňať lietadlá a vrtuľníky, pozemné vybavenie, protivzdušnú obranu, pozemnú protiraketovú obranu a systémy proti dronom.

K narušenie poľského vzdušného priestoru došlo v noci na stredu 10. septembra a malo za následok rýchlu reakciu poľských a ďalších aliančných síl, ktoré proti cudzím objektom zasiahli. Poľsko súčasne dočasne uzavrelo medzinárodné letiská vo Varšave, Lubline a Rzeszówe. Následne aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy, čo znamená konzultácie medzi členskými štátmi o bezpečnostnej hrozbe.

Viac o téme: RuskoNATOPoľskoKarol NawrockiEastern Sentry
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Česko reaguje na narušenie
Česko reaguje na narušenie poľského vzdušného priestoru: Posiela tri vrtuľníky, dorazia už v nedeľu
Zahraničné
MIMORIADNE Poľsko uzavrelo vzdušný
MIMORIADNE Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline: Dôvodom je hrozba ruských dronov
Zahraničné
Francúzsko a Nemecko si
Francúzsko a Nemecko si predvolali ruských veľvyslancov: Incident v Poľsku označili za úmyselnú provokáciu
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: NATO nie
Šokujúce odhalenie: NATO nie je pripravené na lacné ruské drony! Poľsko je dôkazom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vinobranie v Rači poznačil dážď
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Správy
Posviacka obnovených zastavení krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii
Posviacka obnovených zastavení krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii
Správy
Renault Clio 6. generácie prichádza
Renault Clio 6. generácie prichádza
Auto-Moto

Domáce správy

Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ V Malinove došlo k
V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu
Domáce
Dráma v Belianskej jaskyni:
Dráma v Belianskej jaskyni: Poľský turista mal prekolapsový stav
Domáce
Zmrazenie vajíčok je najúčinnejšie do 35 rokov: Gynekologička varuje pred poklesom plodnosti
Zmrazenie vajíčok je najúčinnejšie do 35 rokov: Gynekologička varuje pred poklesom plodnosti
Nitra

Zahraničné

Na Irynu zaútočil muž
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!
Zahraničné
Karol Nawrocki
Operácia Eastern Sentry sa začala: Poľsko dalo súhlas s prítomnosťou vojakov NATO na svojom území!
Zahraničné
FOTO Scéna na ulici pripomínala
Scéna na ulici pripomínala komédiu: Chlapi si vychutnávali kebab, nahnevaná žena ich šokovala hrncom vody!
Zahraničné
Komunálne voľby v Nemecku:
Komunálne voľby v Nemecku: V Severnom Porýnii-Vestfálsku podľa exit pollu vyhralo CDU
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Slávna speváčka sa OPÄŤ
Slávna speváčka sa OPÄŤ vydala: DRUHÁ SVADBA za 2 mesiace!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Víťazka Let's Dance sa
Víťazka Let's Dance sa VYDALA: Áno povedala hokejistovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Domáci prominenti
Didiana o svojich kulinárskych
Didiana o svojich kulinárskych zručnostiach: Fúha, to neznie dobre!
Domáci prominenti
Záhadné úmrtia celebrít ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima
ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Jima Morrisona (†27): Vraj to bol FEJK... Je TENTO MUŽ skutočne on?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

ŠOK v nemocnici: Doktor
ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze
Zaujímavosti
Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Ale Gaucha
Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce
Zaujímavosti
Pozor na obľúbené nápoje:
Pozor na obľúbené nápoje: Sladené limonády a alkohol môžu doslova ničiť vlasy! Pomocnú ruku podá tento vitamín
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)

Šport

VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
La Vuelta
V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
Tipsport liga
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Tipsport liga
Manchester je po dlhej dobe opäť modrý: Po piatich neúspechoch sa Citizens konečne dočkali
Manchester je po dlhej dobe opäť modrý: Po piatich neúspechoch sa Citizens konečne dočkali
Premier League

Auto-moto

Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Android
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Bezpečnosť
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Veda a výskum
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Návody

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Sex a vzťahy
Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na Irynu zaútočil muž
Zahraničné
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!
Karol Nawrocki
Zahraničné
Operácia Eastern Sentry sa začala: Poľsko dalo súhlas s prítomnosťou vojakov NATO na svojom území!
Scéna na ulici pripomínala
Zahraničné
Scéna na ulici pripomínala komédiu: Chlapi si vychutnávali kebab, nahnevaná žena ich šokovala hrncom vody!
Otázky v prípade vraždy
Zahraničné
Otázky v prípade vraždy Charlieho Kirka: Záhadné nápisy na nábojniciach! TIETO slová vyvolávajú zmätok

Ďalšie zo Zoznamu