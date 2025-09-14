Operácia Eastern Sentry sa začala: Poľsko dalo súhlas s prítomnosťou vojakov NATO na svojom území!

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal dokument, ktorým udelil súhlas s prítomnosťou ozbrojených síl členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) na poľskom území. Nawrocki povolil ich nasadenie v rámci operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá sa vykonáva s cieľom posilniť obranu východného krídla NATO.
V príspevku na sieti X to v nedeľu oznámil poľský Úrad národnej bezpečnosti (BBN). Informuje o tom na základe správy agentúry PAP a spravodajského webu Onet.pl. BBN poznamenal, že prezidentský dekrét je utajený.
Ide o jednu z najväčších operácií v histórii NATO
Operácia Eastern Sentry sa začala 12. septembra. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že aliancia spustila túto misiu v reakcii na incident z 10. septembra, keď približne 20 ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor. Niektoré z dronov zostrelili stíhačky, ktoré vzlietli na ochranu poľského vzdušného priestoru. Išlo o prvý prípad zostrelenia ruských dronov nad územím NATO.
O detailoch operácie NATO v Poľsku hovoril v sobotu aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa neho „NATO (takto) dáva pevnú a jasnú odpoveď.“ Dodal, že ide pravdepodobne o jednu z najväčších operácií v histórii NATO - ochotu pripojiť sa k nej deklarovalo osem krajín a ďalšie „sa pripravujú na takéto vyhlásenia“.
Na vybudovanie protivzdušnej obrany bude nasadených niekoľko typov zariadení
Na otázku o detailoch operácie minister obrany uviedol, že na vybudovanie „viacvrstvovej protivzdušnej obrany“ bude nasadených niekoľko typov zariadení. „Nie je to len protidronová obrana, ale protivzdušná obrana sa vzťahuje na rakety, letectvo a všetky typy hrozieb, ktoré môžu vzniknúť,“ zdôraznil Kosiniak-Kamysz. Poznamenal, že operácia bude zahŕňať lietadlá a vrtuľníky, pozemné vybavenie, protivzdušnú obranu, pozemnú protiraketovú obranu a systémy proti dronom.
K narušenie poľského vzdušného priestoru došlo v noci na stredu 10. septembra a malo za následok rýchlu reakciu poľských a ďalších aliančných síl, ktoré proti cudzím objektom zasiahli. Poľsko súčasne dočasne uzavrelo medzinárodné letiská vo Varšave, Lubline a Rzeszówe. Následne aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy, čo znamená konzultácie medzi členskými štátmi o bezpečnostnej hrozbe.