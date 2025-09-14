Česko reaguje na narušenie poľského vzdušného priestoru: Posiela tri vrtuľníky, dorazia už v nedeľu

PRAHA - Tri české vrtuľníky Mi-171Š dorazia do Poľska už v nedeľu. V relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca to potvrdila ministerka obrany Jana Černochová. Počíta sa tiež s vyslaním až 150 českých vojakov maximálne na tri mesiace. Ide o reakciu na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
„V priebehu niekoľkých hodín by mali doraziť na územie Poľskej republiky,“ uviedla ministerka. Operovať v krajine začnú do niekoľkých dní. Vyslanie vrtuľníkovej jednotky podľa nej vychádza z rozhodnutia Poslaneckej snemovne, ktoré platí do roku 2026 a ide o súčasť posilnenia východného krídla NATO v rámci predsunutej prítomnosti.
K prieniku celkovo 19 ruských dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. NATO už v reakcii spustilo novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín východného krídla.
Ruské drony narušili vzdušný priestor členského štátu NATO aj v sobotu, keď prenikli do Rumunska. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský v reakcii uviedol, že ide o ďalšiu ruskú provokáciu. „Rusko ďalej provokuje. Včera v noci išlo o Rumunsko. Na ruské ‚omyly‘ neverím. Ako spojenci v NATO zostávame v strehu. Rusko musí za provokácie voči NATO zaplatiť konkrétnu cenu. Česko preto podporuje ďalšie sankcie,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X.