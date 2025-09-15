Ruské drony narušili vzdušný priestor NATO, Poľsko a spojenci reagujú rázne

LONDÝN - Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že si predvolalo ruského veľvyslanca. Dôvodom je nedávne narušenie vzdušného priestor Poľska ruskými dronmi, informuje správa agentúry Reuters.
Do poľského vzdušného priestoru vzniklo 10. septembra počas ruského útoku na Ukrajinu približne 20 dronov, niekoľko z nich zostrelili poľské a spojenecké stíhačky. Išlo o prvý prípad zostrelenia ruských dronov nad územím NATO. V sobotu hlásilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruským dronom aj Rumunsko.
Jednota NATO proti ruským provokáciám
Tieto prieniky na územie NATO sú „absolútne neprijateľné“, uviedol vo vyhlásení hovorca britského ministerstva zahraničných vecí s tým, že Londýn spoločne so svojim spojencami odsudzuje tieto „bezohľadné činy“.
„Rusko by malo pochopiť, že jeho pokračujúca agresia len posilňuje jednotu medzi spojencami NATO a naše odhodlanie stáť za Ukrajinou, a akékoľvek ďalšie prieniky budú opäť potrestané silou,“ dodal hovorca.
Rastúce napätie a reakcia spojencov NATO
Ruské veľvyslanectvo v Londýne podľa Reuters bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie k predvolaniu, Moskva však už predtým uviedla, že nemala v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku a že jej sily v čase incidentu útočili na Ukrajinu.
Okrem Poľska a Británie si diplomatických zástupcov Ruska v uplynulých dňoch predvolali viaceré krajiny NATO vrátane Francúzska, Česka a Švédska. Varšava okrem toho aktivovala článok 4 Severoatlantickej zmluvy, čo znamená konzultácie medzi členskými štátmi o bezpečnostnej hrozbe, a NATO spustilo operáciu Eastern Sentry s cieľom posilniť ochranu východného krídla Aliancie.