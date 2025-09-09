Bielorusko odsúdilo vyhostenie svojho diplomata z Česka

MINSK - Minsku v utorok odsúdil rozhodnutie Českej republiky vyhostiť jedného z bieloruských diplomatov a označil to za „nepriateľský a neopodstatnený“ krok. Informuje Reuters.
„Bielorusko dôrazne odsudzuje rozhodnutie českej strany vyhlásiť pracovníka bieloruského veľvyslanectva v Prahe za nežiadúcu osobu,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
„Tento krok je neopodstatnený a politicky motivovaný a tiež nepomáha s rozvojom konštruktívnych vzájomných interakcií a normalizáciou bilaterálnych vzťahov,“ zdôraznila bieloruská diplomacia. Podľa vyhlásenia si vyhradzuje právo prijať odvetné opatrenia a vyzvalo české úrady, aby nepokračovali v nepriateľských krokoch.
Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) informovala, že spoločne so spravodajskými službami Rumunska a Maďarska rozbila bieloruskú spravodajskú sieť budovanú v Európe. Ministerstvo zahraničných vecí ČR preto rozhodlo o vyhostení bieloruského spravodajského dôstojníka, ktorý v krajine pôsobil pod krytím diplomata. Podľa šéfa BIS Michala Koudelku je potrebné obmedziť pohyb akreditovaných diplomatov z Ruska a Bieloruska na území schengenu.
Vzťahy Bieloruska s krajinami strednej Európy sa postupne zhoršili najmä pre jeho podporu Ruska vo vojne na Ukrajine, píše AFP. Minsk umožnil ruským jednotkám využiť svoje územie pri agresii voči Ukrajine, no bieloruský prezident zdôraznil, že ozbrojené sily jeho krajiny sa na vojne podieľať nebudú. Česko vo vyhlásení uviedlo, že Praha nebude tolerovať „zneužitie diplomatického krytia pri aktivitách tajných služieb“, dodal Reuters.