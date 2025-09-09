Orbán vyzval Európsku úniu, aby Maďarsku uhradila náklady na ochranu hraníc

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán adresoval list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorom vyzval Európsku úniu, aby preplatila Maďarsku výdavky na doterajšiu ochranu vonkajších hraní Únie. Uviedol to server index.hu.
Orbán v liste pripomenul vyhlásenie predsedníčky EK zo spoločnej tlačovej konferencie s poľským premiérom Donaldom Tuskom z 31. augusta pri zábranách na hraniciach Poľska s Bieloruskom. „So záujmom som si prečítal vaše vyhlásenie v Poľsku, že fyzické bariéry chrániace vonkajšie hranice Európskej únie sú spoločnou zodpovednosťou,“ napísal predseda maďarskej vlády.Von der Leyenová v Poľsku zdôraznila, že EÚ „berie hrozbu z východu vážne“ a že urýchli program obranných úverov EÚ SAFE (Security Action for Europe), ktorý má poskytnúť 150 miliárd eur pre členské štáty na rozvoj ich zbrojárskeho priemyslu.Orbán poznamenal, že Maďarsko za posledných desať rokov chránilo významnú časť hraníc schengenského priestoru výlučne zo svojho štátneho rozpočtu, pričom krajina čelí neustálemu politickému tlaku a pokutám vo výške jedného milióna eur denne.
„Od roku 2015 sme vďaka robustnému maďarskému systému ochrany hraníc zabránili vstupu vyše milióna nelegálnych migrantov do EÚ,“ podčiarkol maďarský ministerský predseda, podľa ktorého jeho krajina očakáva za tento úspech rovnaké uznanie a finančnú podporu ako ostatné členské štáty.„Mnohé členské štáty na hraniciach, ktoré čelia vysokému migračnému tlaku, sa rozhodli vybudovať fyzické bariéry pozdĺž svojich vonkajších hraníc na ochranu svojej národnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich občanov,“ dodal Orbán.
Premiér varoval, že využívanie migrácie ako nástroja predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť EÚ. Páchajú ho však podľa jeho slov aj neštátni aktéri, ako sú organizované zločinecké skupiny a prevádzači ľudí s väzbami na teroristické organizácie, ktorých vedome či nevedome podporujú mimovládne organizácie snažiace sa priviesť veľké množstvo nelegálnych migrantov do schengenského priestoru cez západobalkánsku trasu.Orbán vyzval EK, aby poskytla finančnú pomoc prihraničným členským štátom, a to bez akejkoľvek diskriminácie. Dodal, že Maďarsko je aj naďalej oddané európskej solidarite a bojuje za spoločné európske hodnoty ochranou schengenských hraníc.