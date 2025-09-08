Irán akceptuje obmedzenie jadrového programu, ak budú zrušené sankcie

LONDÝN – Irán bude súhlasiť s obmedzeniami svojho jadrového programu a obohacovania uránu, ak budú voči krajine zrušené medzinárodné sankcie. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu v príspevku pre britský denník The Guardian.
Irán „je pripravený uzavrieť realistickú a trvalú dohodu, ktorá bude zahŕňať prísny dohľad a obmedzenia pre obohacovanie (uránu) výmenou za zrušenie sankcií“, napísal šéf iránskej diplomacie. „Ak nebude táto krátkodobá príležitosť využitá, mohlo by to mať pre región i mimo neho bezprecedentne ničivé následky,“ vyhlásil. Odkaz je adresovaný skupine krajín známej ako E3 – Francúzsku, Nemecku a Británii, ktoré sú zapojené do rozhovorov s Teheránom o jeho jadrovom programe, informovala agentúra AFP.
Tieto krajiny koncom augusta iniciovali mechanizmus obnovenia sankcií OSN voči Iránu za to, že nesplnil svoje záväzky týkajúce sa jadrového programu z dohody s veľmocami spred desiatich rokov. Teherán má teraz mesiac na rokovania, kým budú sankcie znova uvalené. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová sa vo štvrtok stretla s Arákčím v rámci snahy nájsť riešenie sporu.
Tzv. jadrová dohoda z roku 2015, vyrokovaná počas vlády bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, zmiernila sankcie proti Iránu výmenou za výrazné obmedzenie nukleárnych aktivít. Prezident USA Donald Trump však počas svojho prvého funkčného obdobia od tejto dohody odstúpil a uvalil rozsiahle sankcie na Irán i krajiny, ktoré nakupujú jeho ropu. Západné krajiny obviňujú Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán to popiera a obhajuje svoje právo na civilný nukleárny program.