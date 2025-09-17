Napätie medzi Iránom a Západom rastie: E3 rokujú o možnom obnovení sankcií

PARÍŽ - Šéfovia diplomacií Iránu a krajín zo zoskupenia E3 (Británie, Nemecka a Francúzska) budú v stredu telefonicky hovoriť o iránskom jadrovom programe a opätovnom zavedení sankcií na Teherán. V stredu dopoludnia to potvrdilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Cieľom telefonátu podľa zdroja agentúry Reuters je diskutovať o blížiacom sa termíne opätovného zavedenia sankcií na Irán zo strany Organizácie Spojených národov (OSN). Európske mocnosti chcú tiež opätovne potvrdiť svoje podmienky pre Teherán, po splnení ktorých by mohli byť sankcie odložené. Krajiny E3 koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie OSN voči Iránu.
Mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní musí Bezpečnostná rada (BR) OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.