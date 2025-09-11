Urobme všetko pre to, aby jadrová zbraň nebola opäť použitá, odkázal Pellegrini

HIROŠIMA, BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok v rámci svojej návštevy Japonska navštívil mesto Hirošima, kde si uctil obete výbuchu atómovej bomby, ktorú na mesto v roku 1945 zhodili Spojené štáty. V Hirošime navštívil Atómový dóm, položil vence pri Hirošimskom pamätníku mieru a absolvoval prehliadku múzea. Rokoval tiež s primátorom mesta Kazumim Macuiom.
Americký bombardér B-29 dňa 6. augusta 1945 zhodil bombu Little Boy (Chlapček) na mesto Hirošima, v dôsledku čoho zahynulo 140-tisíc ľudí. O tri dni neskôr zhodili Spojené štáty atómovú bombu Fat Man (Tlsťoch) na mesto Nagasaki, kde prišlo o život ďalších 74-tisíc ľudí. Následne 15. augusta Japonsko kapitulovalo, čím sa skončila druhá svetová vojna.
„Tento rok si pripomíname 80 rokov od strašnej udalosti, keď tu v Hirošime a následne o pár dní v Nagasaki boli zhodené prvé dve atómové bomby. Želajme si, prosím, aby to boli aj tie posledné, ktoré boli použité,“ uviedol prezident.
„Myslím, že v dnešnej dobe, keď sa celkovo zhoršuje bezpečnostná situácia vo svete, keď niektoré jadrové veľmoci sú dnes zapojené do vojnových konfliktov, musíme urobiť všetko pre to, aby sa tieto konflikty podarilo čo najskôr mierovou cestou ukončiť a aby sme urobili všetko pre to, aby už nikdy nebola použitá jadrová zbraň, pretože tie následky by dnes boli tisícnásobne horšie, ako tomu bolo pred 80 rokmi,“ vyhlásil Pellegrini.
Podľa hlavy štátu by mnohým svetovým lídrom, ktorí sa zúčastňujú na vojnových konfliktoch, prospelo prísť do Hirošimy, aby si uvedomili, aké škody a zlo spôsobujú svojou činnosťou.
Súčasťou programu v Hirošime bolo aj rokovanie s primátorom Macuiom, ktorý podotkol, že by bol rád, keby sa viac slovenských primátorov zapojilo do iniciatívy Primátori mieru, ktorej predsedom je vždy primátor Hirošimy. Aktuálne je jej súčasťou viac ako 8500 primátorov z celého sveta, avšak iba dvaja slovenskí zástupcovia. Hlava štátu chce preto o tejto téme diskutovať so Združením miest a obcí Slovenska.