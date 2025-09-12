MOSKVA - Kremeľ reagoval na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý avizoval nový balík sankcií proti Moskve. Hovorca Dmitrij Peskov odkázal, že tlak Západu Rusko nezastraší a nepovedie k zmene jeho postojov.
Peskov: Západ stráca čas
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok ostro odmietol možnosť ďalších sankcií, o ktorých cez víkend hovoril americký prezident Donald Trump. Podľa neho je iluzórne domnievať sa, že ekonomické opatrenia prinútia Rusko k ústupkom, informuje denník Kyiv Post.
„Žiadne sankcie nebudú schopné donútiť Ruskú federáciu k zmene konzistentného postoja, o ktorom náš prezident opakovane hovoril,“ vyhlásil Peskov. Zdôraznil, že Západ len márni čas a nedokáže Moskvu zatlačiť do kúta.
Hovoria o mieri, ale podmienky ostávajú
Peskov zároveň tvrdil, že Rusko má záujem o pokračovanie mierových rozhovorov a ukončenie vojny. „Vítame toto úsilie a dúfame, že bude aj naďalej rozvíjané konštruktívnym smerom,“ povedal. Realita je však iná – Moskva stále podmieňuje rokovania tým, že sa Kyjev vzdá okupovaných území, čo prezident Volodymyr Zelenskyj dôrazne odmieta.
Tisíce sankcií, slabší rubeľ
Od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 prijal Západ proti Rusku viac než 15-tisíc sankcií. Prezident Vladimir Putin pritom verejne tvrdí, že ruská ekonomika rastie rýchlejšie než ekonomiky krajín G7 a reštrikcie nemajú žiadny účinok.
Analýzy však ukazujú iný obraz. Rusko stratilo prístup k platobnej sieti SWIFT, prišlo o 300 miliárd dolárov devízových rezerv a bolo nútené odkloniť export ropy a plynu z Európy do Číny a Indie. Príjmy z energetických surovín však klesli a rubeľ sa v posledných troch rokoch prepadol na jednu z najnestabilnejších mien sveta, upozorňuje Kyiv Independent.