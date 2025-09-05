Šéf NATO bije na poplach: Sme priamo ohrozovaní ruskými kybernetickými útokmi! Už sa to týka všetkých

BRUSEL -Severoatlantická aliancia sprísňuje obranu proti ruským kybernetickým útokom po tom, čo lietadlo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou muselo núdzovo pristáť v Bulharsku. Rušenie GPS signálu vraj prinútilo posádku navigovať sa pomocou papierových máp. Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval, že útoky neohrozujú len politikov, ale aj obyčajných ľudí.
GPS sa vyplo nad východnou Európou
Incident sa odohral v nedeľu. Podľa Financial Times piloti stroja s von der Leyenovou stratili GPS signál a boli prinútení pristáť v Plovdive len s pomocou tradičných máp. Informáciu potvrdil bulharský úrad pre riadenie letovej prevádzky, ktorý zároveň upozornil, že od februára 2022 – začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – počet rušení GPS dramaticky vzrástol.
„Toto narušenie ovplyvňuje presný príjem signálu, čo vedie k prevádzkovým problémom pre lietadlá aj pozemné systémy,“ uviedol úrad.
Hybridná vojna s „katastrofálnymi dôsledkami“
Generálny tajomník NATO Mark Rutte pre denník Guardian zdôraznil, že aliancia berie incident veľmi vážne a pripravuje posilnenie reakcie na hybridné aj kybernetické hrozby.
„Vždy som nenávidel slovo hybridný, lebo znie príliš nevinne. Ale toto je presne ono: rušenie civilných lietadiel s potenciálne katastrofálnymi následkami, pokus o atentát na veľkého priemyselníka v jednej z krajín NATO alebo útok na britskú zdravotnú službu,“ vyhlásil. Podľa neho ruskí hackeri predstavujú priamu hrozbu pre každého občana.
Flightradar24 a server Politico spochybnili verziu o rušení
Nie všetky zdroje však súhlasia s tým, že za incidentom stálo rušenie signálu. Server Topky.sk pripomenul, že platforma Flightradar24 správy o zásahu Ruska odmietla. Podľa jej vyjadrenia systém nezaznamenal pri lete stroja s von der Leyenovou žiadne nezrovnalosti, ktoré by potvrdzovali cielené rušenie GPS. Podobne sa vyjadril aj server Politico.
„Nie je to maličkosť“
Rutte zdôraznil, že aliancia pracuje „deň a noc“, aby podobným incidentom zabránila. „Nejde o roztomilé, malé incidenty. Ide o obrovské udalosti s významným dopadom,“ varoval.
Podľa neho sa ukazuje, že vyššie výdavky na obranu sú nevyhnutné. „Nerobíme to len kvôli Donaldovi Trumpovi. Robíme to preto, že hrozba zo strany Ruska rastie každý deň,“ povedal.
Európa je bližšie, než si myslíme
Generálny tajomník NATO pripomenul aj rýchlosť modernej ruskej raketovej techniky. „Rozdiel medzi Litvou na jednej strane a Luxemburgom, Haagom či Madridom na strane druhej je päť až desať minút. To je čas, za ktorý raketa doletí,“ upozornil.
„Všetci sme priamo ohrození Ruskom. Všetci sme teraz na východnom krídle – či už žijete v Londýne alebo v Tallinne. Žiadny rozdiel už neexistuje,“ dodal Rutte.