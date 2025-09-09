Hamas sa prihlásil k zodpovednosti za útok v Jeruzaleme: Zahynulo tam šesť ľudí

GAZA - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas sa v utorok prihlásilo k zodpovednosti za pondelkový útok v Jeruzaleme, pri ktorom zahynulo šesť ľudí. Informuje o tom AFP a denník The Guardian.
„Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma preberajú zodpovednosť za strelecký útok, ktorý sa odohral včera ráno... pri križovatke osady Ramot, ktorá leží na území nášho milovaného Jeruzalema,“ uviedli militanti v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.
Dvaja Palestínčania v pondelok spustili paľbu na autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagovali príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí útočníkov „neutralizovali“. Incident odsúdili viaceré krajiny, Organizácia Spojených národov aj Európska únia.
Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov vzrástol aj počet násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu.