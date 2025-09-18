Obrovský útok hackerov! Ukradli osobné údaje troch miliónov klientov vydavateľa kariet

SOUL - Neznámym hackerom sa minulý mesiac podarilo ukradnúť osobné údaje viac ako troch miliónov klientov piateho najväčšieho vydavateľa platobných kariet v Južnej Kórei, spoločnosti Lotte Card. Prípady zneužitia údajov zatiaľ neevidujú. Informuje agentúra Jonhap.
Spoločnosť uviedla, že uniknuté údaje obsahovali identifikačné čísla, interné identifikačné čísla a ďalšie informácie. Ich celkový objem sa odhaduje na 200 gigabajtov. Súčasťou ukradnutých dát sú aj overovacie kódy, čísla a doby splatnosti približne 280-tisíc kariet. Lotte Card upozorňuje, že tieto údaje sú kľúčové a hrozí ich zneužitie zo strany hackerov.
Vedenie spoločnosti sa za incident ospravedlnilo a uviedlo, že v prípade akéhokoľvek zneužitia platobných kariet dostanú poškodení plnú náhradu. Hackerský útok na Lotte Card je ďalším prípadom veľkého kyberútoku na juhokórejský finančný sektor. Hackeri nedávno napadli aj databázy poisťovacej spoločnosti Seoul Guarantee Insurance.