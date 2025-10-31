Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Panika v Európe: Unikli tajné údaje o ponorkách! Ide o najcitlivejšie informácie, aké kedy boli ukradnuté

Na darknet unikli citlivé údaje o ponorkách.
Na darknet unikli citlivé údaje o ponorkách. (Zdroj: profimedia.sk)
PARÍŽ - Masívny únik tajných dát z francúzskej lodiarskej skupiny Naval Group odhalil technické informácie o ponorkových systémoch aj zmienky o spravodajskej spolupráci. Materiály sa objavili na darknete a vyvolali alarm v Bruseli aj vo Varšave.

Obrovský balík dát v temnom kúte internetu

Francúzska obranná spoločnosť Naval Group čelí ďalšiemu škandálu po tom, čo sa začiatkom mesiaca na fórach darknetu objavili rozsiahle uniknuté súbory. Analytici upozorňujú, že ide o jedny z najcitlivejších obranných materiálov, aké kedy unikli z európskeho zbrojárskeho sektora, píše poľský web Fakt.

Dokumenty zahŕňajú detailné podklady o bojových systémoch ponoriek, softvére na spracovanie sonarových signálov a akustických profiloch. Viac ako 13 gigabajtov dát už koluje online, zatiaľ čo zvyšok má byť podľa bezpečnostných zdrojov ponúkaný na predaj na darknete.

Unikli aj spravodajské dokumenty

Podľa open-source analytikov únik neobsahuje iba technické plány. V priečinkoch sa údajne nachádzajú súbory opisujúce spoluprácu francúzskych a poľských spravodajských služieb — vrátane projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Ďalšie dokumenty môžu obsahovať detekčné parametre, sonarové algoritmy či integráciu velenia pre rôzne triedy ponoriek.

Odborníci upozorňujú, že ide o únik s potenciálom poškodiť celé podmorské programy NATO, nie iba jednu firmu.

Historická séria zlyhaní

Naval Group má s únikmi citlivých dát smutnú históriu. V roku 2016 došlo k zverejneniu vyše 22-tisíc tajných strán o indických ponorkách triedy Scorpène — vrátane sonarových frekvencií a systémov stealth. Po incidente nasledovalo medzinárodné vyšetrovanie a drahé technické úpravy indickej flotily.

Audítori v roku 2020 varovali, že interné siete firmy sú príliš centralizované a dodávatelia využívajú rovnaké prístupové body, čo predstavuje ideálne prostredie pre sofistikované hackerské útoky. Potom prišiel rok 2022 a ransomvérový útok skupiny LockBit 3.0, pri ktorom útočníci získali gigabajty dát, neskôr šírené na podzemných trhoch.

Terajší incident z roku 2025 sa podľa prvých informácií týka až jedného terabajtu zdrojových kódov, sonarových algoritmov a interných komunikačných systémov. Bezpečnostní experti tvrdia, že ide o signál hlbšieho systémového zlyhania v riadení citlivých informácií.

Trpké konštatovanie z tajných služieb

„Po každom útoku opravujú steny, ale základy zostávajú popraskané,“ povedal jeden predstaviteľ európskych kybernetických spravodajských služieb.

Citlivý moment pre projekt ORKA

Nepríjemný únik prichádza v čase, keď je Naval Group favoritom na dodávku nových ponoriek pre Poľsko v rámci miliardového programu ORKA. Francúzsky výrobca ponúka platformu Scorpène a už podpísal dohodu o spolupráci s poľskou štátnou skupinou PGZ.

Zverejnené informácie o spoločných spravodajských projektoch však môžu zvýšiť nervozitu vo Varšave. Pri takýchto kontraktoch je bezpečné spracovanie utajovaných údajov rovnako dôležité ako technické parametre ponorky.

Varovanie pre európsku obranu

Incident je ďalším dôkazom, že moderné obranné systémy sú extrémne zraniteľné voči digitálnemu špehovaniu. Únik akustických profilov a sonarových dát môže podľa expertov umožniť protivníkom jednoduchšie identifikovať a sledovať ponorky — čo oslabuje dekády budovania stealth schopností.

Pre partnerov v NATO to znamená jediné: pri verejných obstarávaniach musí byť ochrana dát často dôležitejšia než cena či výkon.

Reakcia spoločnosti a nepríjemná realita

Naval Group zatiaľ oficiálne nepotvrdila pravosť uniknutých súborov, no uviedla, že prebiehajú interné vyšetrovania „potenciálneho úniku dát“. Podľa spravodajských zdrojov sa však kópie dokumentov stále šíria v kanáloch darknetu a nie je možné ich úplne zneškodniť.

Ako to vystihol úradník blízky poľskému obstarávaciemu procesu: „Únik dát sa šíri rýchlejšie než zvuk. Keď sa vaše tajomstvá objavia na darknete, už sa nikdy nevrátia.“

