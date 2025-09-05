MOSKVA - V relácii Vladimira Solovjova na Rossija 1 odzneli vyhrážky totálnym zničením Európy, špekulácie o blížiacej sa smrti Donalda Trumpa i bizarná téza, že americký prezident sa snaží ukončiť vojnu na Ukrajine, aby si otvoril cestu do neba.
„Nemajte ilúzie, zničíme vás“
Solovjov v štúdiu pripomenul, že Západ hovorí o vyslaní vojakov na Ukrajinu či o bezpečnostnej dohode s USA. Podľa neho sa môžu do konfliktu zapojiť aj americké súkromné vojenské spoločnosti.
Moderátor zároveň odkázal, že Moskva má jasne stanovené geopolitické záujmy, ktoré Vladimir Putin predstavil v decembri 2021. Ak sa Európa rozhodne ísť opačným smerom, výsledok bude jasný.
„Ak podniknete kroky odlišné od našich požiadaviek, tak vás jednoducho všetkých zničíme. Nemali by ste si robiť ilúzie,“ vyhlásil Solovjov. Podobné hrozby – vrátane jadrových úderov – sa v jeho reláciách objavujú pravidelne, hoci v európskych metropolách žijú aj príbuzní ruských predstaviteľov, píšu novinky.cz.
Trumpove modriny a „blízky koniec“
Diskusia sa obrátila aj na zdravotný stav amerického prezidenta. Solovjov spomenul modriny na Trumpovej pravej ruke a prirovnal ich k tým, ktoré mala krátko pred smrťou britská kráľovná Alžbeta II.
Opäť citoval aj vyhlásenie viceprezidenta J. D. Vancea, ktorý dal najavo, že je pripravený prezidenta zastúpiť. „Trump má modrinu na ruke. Kráľovná mala tiež a zomrela. Každý je smrteľný. Konec, Trump je fuč! A Vance povedal, že je pripravený. To niečo znamená,“ ironizoval Solovjov.
Ako dodal, Trump sa považuje za lídra celého sveta, no keď sa pokúsil štyrikrát volať indickému premiérovi Naréndrovi Módímu, nedočkal sa odpovede. Na túto epizódu upozornil The Hindustan Times.
„Chce sa dostať do neba“
Do debaty vstúpila aj Margarita Simonjanová. Podľa nej Trump nehľadí na Nobelovu cenu mieru, ale na vlastnú spásu. „Ako protestant verí, že ak zastaví vojnu na Ukrajine, dostane sa do neba. A berie to smrteľne vážne,“ vyhlásila.
Simonjanová pripomenula slová samotného prezidenta, ktoré v auguste priniesol The New York Times: „Chcem sa pokúsiť dostať do neba, ak to bude možné.“
Propaganda v priamom prenose
Na vystúpenia Solovjova a Simonjanovej upozornil na videu projekt Russian Media Monitor, ktorý vedie americká novinárka ukrajinského pôvodu Julia Davisová pôsobiaca v denníku The Daily Beast. Nachádza sa na sankčnom zozname Kremľa.
Ruské propagandistické relácie sa na Západe sledujú pozorne – nie preto, že by prinášali nové fakty, ale preto, že odhaľujú, aké informácie sa snaží Moskva podsúvať vlastným občanom.