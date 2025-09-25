Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Šok v ruskom televíznom vysielaní: Ide len o zabíjanie! Solovjov protirečil Putinovmu plánu

Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Ruský propagandista Vladimir Solovjov (Zdroj: YouTube/Russian Media Monitor)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - V štátnej televízii ruský propagandista Solovjov povedal niečo, čo ide proti oficiálnym proklamáciám Kremľa. Moderátor vo videoklipe povedal, že obyvatelia okupovaných miest nebudú „privádzaní do Ruska“, ale budú utekať smerom na Kyjev a Ľvov — vyjadrenie, ktoré mnohých divákov šokovalo a na sieti ho prijali slovami: „Ide len o zabíjanie.“ 

Protirečí Putinovi

V zverejnenom úryvku z ruskej televíznej relácie Solovjov hovorí o plánoch ruského postupu do Charkova a Sumov a konštatuje, že obyvatelia týchto miest sa podľa neho nepresunú do Ruska, ale utečú do Kyjeva a Ľvova. Táto výpoveď priamo popiera obraz „osloboditeľskej“ mise, aký oficiálne prezentuje Moskva. 

„Nie oslobodiť — utečú preč“

Interpretácia klipu je jednoduchá a krutá: podľa Solovjova nie je cieľom Ruska „oslobodiť“ obyvateľov — oni podľa neho budú hľadať útočisko inde. Na sociálnych sieťach sa preto okamžite šírili komentáre, že ide o priznanie, ktoré potvrdzuje, čo mnohí už dávno tušili — že expanziu sprevádza násilie, nie záchrana. 

Reakcie a kontext propagandy

Solovjov je dlhodobo považovaný za jeden z hlavných hlasov štátnej propagandy v Rusku; jeho vystúpenia často vykresľujú vojenské kroky ako „odstraňovanie nacizmu“ — rétoriku, ktorú opakovane používa i prezident Putin pri ospravedlňovaní invázie. Toto Solovjovovo vystúpenie kontrastuje s oficiálnym obrazom „oslobodenia“ a pritom zosilňuje obraz eskalácie a dehumanizácie nepriateľa. 

Prečo to má váhu

Ak aj štátom platený moderátor nahlas hovorí, že ľudia budú utekať — a nebudú oslobodení“, ide o silný signál, ktorý možno chápať ako odhaľujúci motívy alebo aspoň dôsledky vojenských akcií. Bez ohľadu na to, či išlo o neprimeranú formuláciu či chladné kalkuly propagandy, klip vyvolal v online priestore vlnu odsúdenia a obáv.

Viac o téme: ExpanziaRuskoVladimir PutinUkrajinaNásilieVladimir Solovjov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimir Solovjov sa v
Desivé vyhlásenia v ruskej televízii: Jadrový úder proti Francúzsku a Poľsku! A ešte jednu krajinu
Zahraničné
Vladimir Solovjov
Solovjov sa asi pomiatol: Šokujúce slová v televízii! Vo februári 2022 som zomrel
Zahraničné
Hlavný Putinov propagandista Vladimir
Drzé vyhrážky v ruskej televízii: Ostré výpady proti Európe! Všetkých vás pozabíjame
Zahraničné
Simonjanová sa rozplakala.
Šokujúce priznanie Putinovej hlavnej propagandistky: Mám strašnú chorobu! Hrozí jej koniec kariéry
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hell is Us - gameplay
Hell is Us - gameplay
GameSite
Petra Vlhová prekvapila otvorenosťou: Prehovorila o poriadne intímnej téme!
Petra Vlhová prekvapila otvorenosťou: Prehovorila o poriadne intímnej téme!
Prominenti
Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Zoznam TV

Domáce správy

Aktualizujeme Fico sa po odhlasovaní
Fico sa po odhlasovaní konsolidácie postavil pred verejnosť: Poďme zmeniť politický systém a odstrániť bláznov!
Domáce
AKTUÁLNE Desivý nález! V
AKTUÁLNE Desivý nález! V bratislavskom parku objavili mŕtvolu, na mieste je polícia
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Poslanci opäť zasadli do
Poslanci opäť zasadli do parlamentných lavíc: Rokovanie začali zákonom o adresnej energopomoci
Domáce
Ústavný súd v Košiciach otvára dvere verejnosti: Prehliadky, kvízy aj ocenenia pre mladých
Ústavný súd v Košiciach otvára dvere verejnosti: Prehliadky, kvízy aj ocenenia pre mladých
Bratislava

Zahraničné

Dráma v OSN: Trump
Dráma v OSN: Trump hovorí o „trojitej sabotáži“, žiada vyšetrovanie!
Zahraničné
Kim Čong-un
Veľké varovanie zo Soulu: KĽDR vlastní obrovské zásoby uránu! Ten je kľúčový pri výrobe jadrových zbraní
Zahraničné
Tbilisi si predvolalo nemeckého
Tbilisi si predvolalo nemeckého veľvyslanca: Viní ho zo šírenia radikálnej agendy
Zahraničné
Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Šok v ruskom televíznom vysielaní: Ide len o zabíjanie! Solovjov protirečil Putinovmu plánu
Zahraničné

Prominenti

Natália Germáni
Slovenská herečka vyzerala kedysi ÚPLNE inak: Na FOTO z minulosti ju NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Lourdes Leon
Aká matka, taká Katka: Dcéra Madonny ukázala takmer všetko!
Zahraniční prominenti
Rihanna
Obrovská radosť hviezdnej Rihanny: V tajnosti porodila... Prvé FOTO!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Lovec. Na
ROZVOD po 18 rokoch a teraz: Slovenská herečka s exmanželom opäť spolu... Veľké sťahovanie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Baba Vanga opäť šokuje
Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov
Zaujímavosti
Potápač neveril vlastným očiam:
Potápač neveril vlastným očiam: Žraloky pri párení predviedli nečakanú trojku! Po výkone zostali bezvládne na dne
Zaujímavosti
Múdri, introvertní a… stále
Múdri, introvertní a… stále panici? Tieto črty rozhodujú o ich intímnom živote! Niektoré fakty vás prekvapia
Zaujímavosti
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť dĺžku života: Za 30 sekúnd zistíte, či vás koniec čaká do 10 rokov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Konsolidácia je podľa Fica nevyhnutná: Odmietame šetriť na dôchodcoch, vyhlásil!
Konsolidácia je podľa Fica nevyhnutná: Odmietame šetriť na dôchodcoch, vyhlásil!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!

Šport

Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Biatlon
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
La Liga
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
MS v cyklistike
Škriniar neustrážil domáceho hrdinu a Fenerbahce padlo v Chorvátsku, protesty pred duelom v Solúni
Škriniar neustrážil domáceho hrdinu a Fenerbahce padlo v Chorvátsku, protesty pred duelom v Solúni
Európska liga

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Biely trpaslík požiera planétu podobnú Plutu: Takto dopadne aj naša Slnečná sústava!
Vesmír
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Mars ako nová Zem? Elon Musk prezradil, kedy sa ľudia môžu nasťahovať na červenú planétu
Vesmír
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Módne tabu, ktoré už dávno neplatí: S týmto dnes môžete krásne experimentovať
Móda
Módne tabu, ktoré už dávno neplatí: S týmto dnes môžete krásne experimentovať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico sa po odhlasovaní
Domáce
Fico sa po odhlasovaní konsolidácie postavil pred verejnosť: Poďme zmeniť politický systém a odstrániť bláznov!
AKTUÁLNE Desivý nález! V
Domáce
AKTUÁLNE Desivý nález! V bratislavskom parku objavili mŕtvolu, na mieste je polícia
Parlament definitívne schválil tretiu
Domáce
Parlament definitívne schválil tretiu KONSOLIDÁCIU: Pozrite si, aké zmeny prináša a kto na ne doplatí najviac!
Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Zahraničné
Šok v ruskom televíznom vysielaní: Ide len o zabíjanie! Solovjov protirečil Putinovmu plánu

Ďalšie zo Zoznamu