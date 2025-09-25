MOSKVA - V štátnej televízii ruský propagandista Solovjov povedal niečo, čo ide proti oficiálnym proklamáciám Kremľa. Moderátor vo videoklipe povedal, že obyvatelia okupovaných miest nebudú „privádzaní do Ruska“, ale budú utekať smerom na Kyjev a Ľvov — vyjadrenie, ktoré mnohých divákov šokovalo a na sieti ho prijali slovami: „Ide len o zabíjanie.“
Protirečí Putinovi
V zverejnenom úryvku z ruskej televíznej relácie Solovjov hovorí o plánoch ruského postupu do Charkova a Sumov a konštatuje, že obyvatelia týchto miest sa podľa neho nepresunú do Ruska, ale utečú do Kyjeva a Ľvova. Táto výpoveď priamo popiera obraz „osloboditeľskej“ mise, aký oficiálne prezentuje Moskva.
„Nie oslobodiť — utečú preč“
Interpretácia klipu je jednoduchá a krutá: podľa Solovjova nie je cieľom Ruska „oslobodiť“ obyvateľov — oni podľa neho budú hľadať útočisko inde. Na sociálnych sieťach sa preto okamžite šírili komentáre, že ide o priznanie, ktoré potvrdzuje, čo mnohí už dávno tušili — že expanziu sprevádza násilie, nie záchrana.
Reakcie a kontext propagandy
Solovjov je dlhodobo považovaný za jeden z hlavných hlasov štátnej propagandy v Rusku; jeho vystúpenia často vykresľujú vojenské kroky ako „odstraňovanie nacizmu“ — rétoriku, ktorú opakovane používa i prezident Putin pri ospravedlňovaní invázie. Toto Solovjovovo vystúpenie kontrastuje s oficiálnym obrazom „oslobodenia“ a pritom zosilňuje obraz eskalácie a dehumanizácie nepriateľa.
Prečo to má váhu
Ak aj štátom platený moderátor nahlas hovorí, že ľudia budú utekať — a nebudú oslobodení“, ide o silný signál, ktorý možno chápať ako odhaľujúci motívy alebo aspoň dôsledky vojenských akcií. Bez ohľadu na to, či išlo o neprimeranú formuláciu či chladné kalkuly propagandy, klip vyvolal v online priestore vlnu odsúdenia a obáv.