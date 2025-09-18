Desivé vyhlásenia v ruskej televízii: Jadrový úder proti Francúzsku a Poľsku! A ešte jednu krajinu

MOSKVA - V relácii kremeľského propagandistu Vladimira Solovjova odzneli hrozby jadrovou vojnou. Na muške sa ocitli Ukrajina, Poľsko aj Francúzsko.
Jadrové hrozby v priamom prenose: Ruská televízia strašila Paríž a Varšavu
Vo večernej relácii na štátnej televízii Rossija 1 padli slová, ktoré mali vystrašiť Európu. Propagandista a moderátor Vladimir Solovjov spolu s hosťami otvorene hovorili o možnosti jadrových úderov na Francúzsko, Poľsko a Ukrajinu. Zámienkou sa stalo rozhodnutie Paríža poslať do Poľska tri stíhačky Rafale, ktoré majú chrániť jeho vzdušný priestor pred ďalšími útokmi ruských dronov.
„Čakaj jadrové svitanie“
Solovjov varoval, že francúzske Rafale sú schopné niesť jadrové hlavice. „Stíhačky Rafale nasadené v Poľsku môžu niesť jadrové zbrane,“ zdôraznil. „Podľa záberov síce prileteli bez nich, ale to nič nemení. No tak, Paríž, čakaj jadrové svitanie. To je vážna eskalácia situácie.“
Dodal aj hrozivé varovanie: „Musíme si všímať tieto lietadlá. Každý ich štart je pre nás začiatkom jadrovej vojny.“
Nezdržal sa ani útoku na francúzskeho prezidenta: „Chápem správne, že Emmanuel Macron sa chce zapísať do dejín ako posledný prezident Francúzska? V prípade jadrovej vojny už nebude nikto, kto by tie dejiny písal.“
Priama výzva na jadrový úder
Do debaty sa zapojil politológ a častý hosť programu Vladimir Kornilov. Jeho slová zneli ešte temnejšie: „Takýmito krokmi sa stále viac približujeme k okamihu, keď bude jadrový úder vykonaný buď na území Ukrajiny, alebo na území Poľska.“ Západných lídrov varoval: „Treba si uvedomiť, že sami tento okamih približujú.“
Následne reagoval aj na vyjadrenia bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, Keitha Kellogga. „Tvrdil, že by sme sa neodvážili. My by sme sa určite odvážili – ani by ste si to nestihli uvedomiť,“ povedal Kornilov. A dodal: „Pretože toto všetko sa nacvičuje až do zautomatizovania.“
Západ ako nepriateľ
Podobné výstupy sú pre ruské štátne médiá typické. Solovjovove relácie pravidelne prinášajú extrémne vyhlásenia, ktoré odhaľujú obraz sveta, aký chce Kremeľ vnucovať svojim občanom.
Na rovnakú vlnu sa naladil aj Dmitrij Medvedev, bývalý prezident a súčasný podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady. Ten opakovane hrozil jadrovými údermi, potopením Londýna či dokonca zabavením britských korunovačných klenotov. Európskych politikov podporujúcich Ukrajinu pritom neváhal označiť za „imbecilov“.