Solovjov sa asi pomiatol: Šokujúce slová v televízii! Vo februári 2022 som zomrel

MOSKVA - Vo vysielaní relácie Osud jednej osoby predviedol hlavný Putinov propagandista Vladimír Solovjov vystúpenie, ktoré mnohých zaskočilo. V rozhovore totiž vyhlásil, že na začiatku vojny proti Ukrajine „zomrel“.
„Ten starý Solovjov zomrel“
Ako pripomenul moderátor Boris Korčevnikov, Solovjov bol do programu pozvaný, aby opísal, ako sa jeho pohľad na svet zmenil od vypuknutia vojny, ktorú Rusko vedie už tri a pol roka. Jeho odpoveď však vyznela zvláštne.
„Som ten istý Vladimír Solovjov, ale 24. februára 2022 som zomrel. Ten človek, čo kedysi miloval cestovanie do Talianska, Ameriky či Anglicka, ktorý veril, že staroba bude krásna a pohodlná, ten veselý muž, večne zápasiaci s váhou – ten už neexistuje,“ vyhlásil propagandista.
Rozhovor o matke a nacistoch
Keď sa Korčevnikov spýtal, kedy presne prišiel jeho hodnotový zlom, Solovjov vytiahol príhodu so svojou matkou. „Povedal som: Mama, vieš, som veľmi znepokojený. A ona sa ma opýtala: Synu, bojíš sa smrti? Odpovedal som: Nie, mama, bojím sa, že sa mýlim. A ona sa spýtala: Synu, sú to banditi? Odpovedal som: Áno. A ona sa spýtala: Sú to nacisti? Odpovedal som: Áno. Tak potom sme v práve,“ prerozprával svoju verziu rozhovoru.
Internet sa baví na jeho výrokoch
Krátko po odvysielaní sa jeho slová stali terčom posmechu na sociálnych sieťach. Pod príspevkom Russian Media Monitor napríklad jeden z komentujúcich ironicky napísal: „Mohlo by to byť aspoň také milé, keby zostal mŕtvy.“