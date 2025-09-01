Nemecko odmieta izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu, uviedol Wadephul

BERLÍN - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu. Píše agentúra DPA.
Nemecko odmieta „všetky myšlienky, ktoré by znamenali vysídlenie alebo vyvlastnenie palestínskeho obyvateľstva“, povedal Wadephul v Berlíne pred odchodom do Indie. „Gaza musí byť súčasťou budúceho Palestínskeho štátu v rámci dvojštátneho riešenia,“ dodal.
To isté podľa nemeckého ministra platí aj pre okupovaný Západný breh Jordánu, kde Nemecko odmieta všetky myšlienky Izraela na anexiu. Tie sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom, dodal Wadephul.
Humanitárna situácia v Pásme Gazy
Humanitárnu situáciu v Pásme Gazy označil minister za „zúfalú“. Vyzval na ukončenie bojov a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých tam stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. Spojené štáty, arabské krajiny v regióne aj Európsku úniu Wadephul vyzval, aby vymysleli návrhy týkajúce sa budúcnosti Pásma Gazy po skončení vojny medzi Hamasom a Izraelom.