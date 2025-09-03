Teror nekončí! Izrael zostrelil raketu odpálenú z Jemenu

TEL AVIV – Pre raketu odpálenú z Jemenu sa v stredu ozvali vo veľkej časti Izraela sirény leteckého poplachu. V Tel Avive, Jeruzaleme a ďalších mestách sa do úkrytov uchýlili státisíce ľudí, informovala agentúra DPA. Izraelská armáda následne oznámila, že protivzdušná obrana jemenskú raketu zostrelila.
Izraelský spravodajský portál ynet uviedol, že počas poplachu dočasne pozastavili prevádzku medzinárodného letiska v Tel Avive. Podľa správy muselo lietadlo spoločnosti Wizz Air z Budapešti na krátky čas zostať vo vzduchu.
K útoku sa prihlásili jemenskí povstalci húsíovia
K útoku sa neskôr prihlásili jemenskí povstalci húsíovia. Ich vojenský hovorca v televíznom vyhlásení tvrdil, že na Izrael odpálili dve balistické strely a len po druhý raz použili raketu schopnú niesť kazetovú muníciu. Hovorca vyhlásil, že operácia bola zameraná proti „citlivým cieľom“ v Izraeli a „úspešne dosiahla svoje ciele“.
Neboli hlásené žiadne škody ani zranenia
Izraelská záchranná služba oznámila, že dosiaľ neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa uskutočňuje údery na ciele v Jemene. Pri jeho nálete minulý štvrtok zahynul premiér medzinárodne neuznávanej vlády húsíov Ahmad Raháwí a deviati jeho ministri.
Izrael vypustil sledovací satelit pre lepšie monitorovanie Blízkeho východu
Izrael vypustil nový špionážny satelit. Tamojší predstavitelia obrany to označili za strategický míľnik pre posilnenie dohľadu nad Blízkym východom, informuje správya agentúry AP. Vojenskí predstavitelia a minister obrany Jisrael Kac v stredu uviedli, že satelit posilní schopnosť Izraela skúmať územie nepriateľských krajín. Ako príklad uviedli 12.000 záberov z Iránu, ktoré zozbierali počas 12-dňovej vojny v júni tohto roka. „Je to tiež odkaz všetkým našim nepriateľom, nech sa nachádzajú kdekoľvek - neustále vás sledujeme vo všetkých situáciách,“ uviedol Kac v príspevku na platforme X.
Okrem monitorovania Iránu získava Izrael prieskumné možnosti aj v iných častiach Blízkeho východu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlasuje, že vedie „vojnu na siedmich frontoch“, v rámci ktorej izraelské sily útočia na ciele v Libanone, Sýrii, Jemene a Iraku počas 23 mesiacov prebiehajúcej vojny v Pásme Gaze. Predstaviteľ armády ozrejmil, že satelit Ofek 19 je súčasťou širšieho úsilia zameraného na „udržiavanie trvalého a simultánneho dohľadu nad akýmkoľvek bodom na Blízkom východe“. Vesmírny program Tel Avivu sa v posledných rokoch rozšíril o niekoľko satelitov, vďaka čomu môže robiť vysokokvalitné satelitné monitorovanie a zber spravodajských informácií. Letecký a obranný priemysel je pilierom izraelskej ekonomiky a výrobca satelitov spoločnosť Israel Aerospace Industries predáva raketové systémy, drony a lietadlá aj krajinám v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Izraelská armáda neuviedla, odkiaľ satelit utorok večer odštartoval.