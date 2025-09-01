V Izraeli pochovali dvoch rukojemníkov: Ich telá sa našli po dlhých 23 mesiacoch

JERUZALEM - Tisíce ľudí sa v pondelok v Izraeli zúčastnili na pohreboch dvoch rukojemníkov, ktorých telá boli minulý týždeň prevezené z palestínskeho Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.
Telesné pozostatky dvoch rukojemníkov sa našli počas operácie izraelskej armády a izraelskej tajnej služby Šin Bet v palestínskej enkláve. Armáda označila záchranu tiel za „zložitú operáciu“. Úrady neskôr potvrdili, že ide o telá 28-ročného Idana Štiviho a 55-ročného Ilana Weissa. Obaja boli zabití 7. októbra 2023 počas teroristického vpádu palestínskych kománd na juh Izraela.
Rodina žila dlhý čas v nádeji
Štivi bol zabitý počas útoku na návštevníkov hudobného festivalu Nova v Negevskej púšti. Pochovali ho v pondelok v obci Kfar Ma'as v centrálnej časti Izraela. Jeho matka Dalit ho v smútočnom príhovore prosila ho o odpustenie za to, že ho nedokázala ochrániť. Rodina žila dlhý čas v nádeji, že Idan je ešte nažive, doplnila AFP.
Weissa pochovali v kibuci Be'eri na juhu Izraela, kde zahynul pri obrane svojej komunity pred militantmi Hamasu. Jeho manželku Širi a dcéru Nogu uniesli z domu, no počas prímeria v novembri 2023 boli obe prepustené. Z celkového počtu 251 rukojemníkov odvlečených v októbri 2023 z Izraela zostáva v Pásme Gazy 47, pričom 25 ich je podľa izraelských úradov mŕtvych.
Útok Hamasu zo 7. októbra 2023
Útok Hmasu zo 7. októbra 2023 si podľa izraelských údajov vyžiadal 1219 obetí, prevažne civilistov. Izraelská ofenzíva, ktorá nasledovala, si podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, spravovanom Hamasom, vyžiadala vyše 63.500 obetí, väčšinou civilistov. OSN tieto číselné údaje považuje za dôveryhodné.